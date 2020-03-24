В Министерстве образования Украины разрабатывают несколько сценариев развития событий по поводу карантина из-за COVID-19

Однако с уверенностью заявили, что внешнее независимое оценивание (ВНО) в этом году обязательно состоится. Об этом пишет заместитель главы Министерства образования Егор Стадный у себя на страничке в соцсети Фейсбук.

"МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВИ, ЕФВВ при разных вариантах развития событий. Напоминаю, что ВНО - это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую. Уже на этой неделе мы сообщим детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания", - отметил Стадный.

Также чиновник напомнил выпускникам о важности подготовки к ЕГЭ.

Ранее сообщалось, пробное ВНО-2020 перенесли с марта на 4 и 11 апреля из-за карантина.

Украинцы активно комментируют ситуацию под постом замминистра:

"Дякуємо за комунікацію!!!Цікаво лише ,чи можливе проведення ЗНО,в звичному форматі,при розгортанні спалаху covid 19?"

"Дякую за інфу, батьки нервують"

"Давайте уже мыслить логично. Карантин не закончится 3 апреля. И 3 мая тоже скорее всего. Переносите зно и вступительную кампанию"

"Навіщо давати такі надії, якщо реально цього не буде? Чому не сказати відверто, що не вдасться в тому вигляді, як було минулі роки?"

Продление карантина - тема, которая волнует в настоящее время всех украинцев, а особенно родителей школьников.

Опираясь на опыт других стран, можно предположить, что карантин продлят. Так, Иванна Коберник, соучредитель ОО "Смарт образование", прокомментировала ситуацию в СМИ:

"Мое ощущение, основанное на том, как ситуация развивается в других странах - карантин продлится как минимум до начала мая. Этому есть еще несколько причин: 18 апреля - Пасха, праздник, на который семьи собираются вместе. Затем через неделю - Проводы: семьи идут вместе на кладбище. Ну и 1 мая. Эти праздники - риск ускорить экспоненциальное увеличение количества инфицированных", - поделилась своим мнением Коберник.

Эксперт добавила, что уже сейчас следует готовиться к длительному дистанционному обучению.

Напомним, как изменится жизнь украинцев на карантине.

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