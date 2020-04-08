Вербное воскресенье 2020 встречают в Украине за семь дней до Пасхи. У праздника богатая история, уникальные традиции и много примет. Узнайте, что можно и чего нельзя делать во время празднования.

Когда отмечают Вербное воскресенье 2020

Как и многие христианские праздники, этот имеет плавающую дату, которая меняется каждый год. Какого числа он будет – определяют по Пасхе. Вербное воскресенье завершает шестую неделю Великого поста. Сразу после него начинается Страстная седмица, а следом – Пасха, именно по ней определяют, какого числа будет Вербное воскресенье.

Православный календарь показывает, что в 2020 году христиане будут праздновать Воскресение Христово 19 апреля, следовательно, Вербное воскресенье 2020 приходится на 12 апреля. У католиков праздник наступит на неделю раньше – 5 числа. Накануне идет Вербная неделя: с 6 по 12 апреля и с 30 марта по 5 апреля соответственно.

Откуда появился и что означает праздник

Издавна он имеет еще одно название, которое отражает его значение для христиан: Вход Господень в Иерусалим. Как гласит Библия, в этот день Иисус Христос прибыл в священный город в Израиле накануне своего распятия. Спаситель въехал на ослике, а верующие торжественно встречали его пальмовыми ветвями и молитвенным восклицанием “Осанна”. В христианской религии праздник значит признание Сына Божьего в народе, как Мессии. Еще одно значение: вход Иисуса в Рай, как человека.

В Украине, как известно, пальмы не приживаются, и украинцы выбрали другое символическое растение: вербу или иву – вот почему воскресение называется Вербным. Не удивительно, что именно это дерево является негласным национальным символом, ведь в народе говорят: “Без вербы и калины нет Украины”. Растение очень почитают за его целебные свойства, кроме того, оно одним из первых пускает побеги и пушистые почки, чем сообщает о наступлении весны.

Традиции праздника: как отмечать и что делать с вербой

Главный символ праздника, вербу, в народе считают символом возрождения и новой надежды на счастливое будущее. Чтобы придать побегам дополнительную силу, их святят в храмах святой водой. Букеты, “заряженные” Божьей благодатью, принято держать в руках, поздравляя близких с Вербным воскресеньем, а также во время молитвы. С их помощью также окропляют здания, людей и домашний скот.

Считается, что лучше всего срезать ветви накануне – в Лазареву субботу. В 2020 году этот день наступит 11 апреля.

Пожалуй, самый оригинальный и интересный обычай Вербного воскресенья – бить друг друга ивовыми ветвями, включая детей. “Не я бью – верба бьет”, – приговаривают во время ритуала. Согласно народным верованиям, легкие удары побегами изгоняют болезнь и укрепляют здоровье. Для незамужних девушек хлестание вербой имеет еще одно значение: согласно примете, чем больше родственников ударят ее побегом – тем больше шансов найти мужа.

Вербу можно поставить дома в вазу, положить у изголовья кровати или украсить иконы. Лучше набрать побольше пучков и оставить по одному в каждой комнате. Веточки хранят целый год, как оберег от болезней, природных катастроф, разрушительной погоды, пожаров и всевозможных бед.

Поговаривают, что за год верба впитывает в себя много негативной энергии, поэтому на Вербное воскресенье принято сжигать старые побеги. Ивовые почки можно съесть сырыми или добавить в кашу – считается, что они полезны для здоровья и прибавляют сил. Еще украинцы издревле делают из ивовых ветвей отвар, а затем купают в нем детей, чтобы те были здоровыми и получили защиту от всех напастей.

В этот праздник принято очищать душу. Поэтому каждому христианину нужно сходить в церковь, исповедаться, покаяться в молитве и попросить у Господа прощения за все грехи. Но в связи с карантином из-за коронавируса стоит пересмотреть свои планы, , чтобы снизить риск заражения. Священнослужители рекомендуют проводить церемонии на улице или по видеосвязи из дома, как призывал президент Владимир Зеленский.

На Вербное воскресенье 2020 все еще длится Великий пост. Но по случаю праздника действует послабление: можно есть рыбу и выпить немного вина (горячие блюда кушать запрещено).

Что нельзя делать в Вербное воскресенье 2020

В Вербное воскресенье 2020 действуют много запретов, нарушение которых может навлечь беду. Так ветки нельзя срезать на вербе возле дупла и с деревьев, которые растут рядом с кладбищем. В связи с этим опасно покупать побеги на рынке, ведь неизвестно, где они росли раньше. Кроме того, нельзя ломать вербу или выбрасывать ветки.

Не рекомендуется ходить на кладбище, ведь смерть близких навевает грусть и скорбь, а Вербное воскресенье 2020 – радостный праздник. Вместо этого лучше помолиться за усопшего в храме. Есть также суеверия, что нельзя устраивать поминки.

В праздничное воскресенье запрещено работать по дому и хозяйству: вышивать, стирать, делать уборку в доме, сажать картошку на огороде, поливать цветы и так далее. Не стоит даже мыться и стричься. Лучше использовать возможность и как следует отдохнуть от физического труда. Священники отмечают, что запрет не распространяется на неотложные задачи, такие как приготовление пищи. Просто в этот праздник нужно думать о Боге, а не о повседневных делах. По той же причине рекомендуется целый день не смотреть телевизор, не пользоваться гаджетами и не посещать Интернет.

В святой день категорически нельзя браниться и сквернословить. Стоит избегать любых ссор и негативных эмоций, более того – простить все старые обиды и пожелать окружающим всего самого хорошего.

Праздновать принято в узком семейном кругу. На Вербное воскресенье нельзя устраивать большие и шумные гуляния, а также напиваться.

Народные приметы на Вербное воскресенье

В Украине есть древний обряд для девушек: нужно съесть три почки-”котика” от освященной вербы. Если их вкус окажется сладким – скоро будет свадьба, но если горьким – придется сидеть в девках еще год.

Хорошей приметой считается сон, в котором человек ищет цветующую вербу. Если же ветки ломаются – будут проблемы в личной жизни. Если девушка во сне держит букет из цветущих побегов или ставит их в вазу – будет большая любовь и свидание. Если же священное дерево приснится больному человеку – его ждет чудесное исцеление. Людям с бессоницей нужно положить вербу у изголовья кровати, а перед сном произнести заговор: «Святые ангелы, сон мой берегите, святая верба, хвори отгоняй».

Напомним, Великий пост 2020: история, традиции, обычаи, чего нельзя делать верующим.

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