Украинцев предупредили о холоде арктического происхождения, который надвигается на страну

Об этом в своем Facebook сообщила авторитетный синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

Она отметила, что похолодание следует ожидать уже с понедельника.

"Сначала - на западные и северные области, а с 31-го марта обвалится температура воздуха в большинстве областей Украины. Ночью упадет до 0-4 градусов мороза, местами до -3-6 градусов, днем до 0-6 градусов тепла. В Карпатах - на несколько градусов ниже плюс периодический снег", - предупредила Диденко.

Вместе с тем, синоптик отметила, что в субботу и воскресенье в большинстве украинских регионов будет тепло.

"28-29 марта Украину окутает теплая воздушная масса, в течение дня +11+17 градусов. Серьезные осадки маловероятны, будет много солнца, однако завтра в районе Карпат, а в воскресенье на Западе и местами на Юге есть вероятность небольших дождей", - добавила она.

Что касается погоды в столице, то на выходных жители Киева могут забыть о теплых вещах.

"В Киеве суббота и воскресенье ожидаются с сухой погодой, разве станет больше облаков, воздух разогреется до +13+16 градусов. Однако уже в понедельник температура воздуха в столице понизится до +6, +7 градусов, во вторник, 31-го марта, похолодает ночью до -2 градусов, а днем будет всего +4 градуса. Восстановление более теплой погоды ожидается со 2-го апреля, со следующего четверга", - резюмировала Диденко в своем Facebook.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 27 марта, погода в Украине 27 марта кардинально изменится, о недавние холода останутся только воспоминания.

Так, на западной части страны ожидается потепление до 11-17 градусов выше нуля. Дождей не будет, хотя небо затянуто облаками. Ночью ожидается похолодание до 0-3 мороза.

Украинцам на севере страны следует ожидать немного другой погоды – там воздух прогреется лишь до 14 тепла, хотя также будет облачность. Ночью столбик термометра покажет от 1 тепла до 2 мороза.

В центральных областях местами ожидается до +16, на юге воздух прогреется до 13-16 тепла, а на востоке - до +16 градусов.

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