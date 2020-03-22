В воскресенье, 22 марта в Киеве и других областях Украины внезапно пошел снег
Об этом сообщает Politeka.net
Столь редкое явление восхитило жителей столицы и они вовсю принялись делится впечатляющими кадрами погодного явления в соцсетях. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
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На кадрах видно, как снег падет крупными снежинками и укрывает землю плотным слоем.
Также снег пошел в других городах Киевской области.
"Просыпаешься утром, смотришь в окошко а там снег лежит...", - пишут в соцсетях.
Жители Чернигова также делятся снимками удивительного погодного явления.
Кроме того, настоящая зима в горах на Закарпатье. Например, на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха достигла -13 °С. Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Фейсбук.
«Укравтодор» сообщил, что на 06.00 осадки в виде небольшого снега фиксировались в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черниговской областях, снег с дождем в Черновицкой, Хмельницкой и Харьковской. Температура воздуха колебалась: 1−5 °С на западе, -2 …+3 °С на севере, +2 …+8 °С в центре, на юге и востоке.
На перевальных участках дорог в Карпатах высота снежного покрова составляла от 3 до 15 см.
А тем временем синоптики придупреждали о похолодании и прогнозировали, что 22 марта в Украине пойдет мокрый снег, на юге и востоке с дождем. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно северо- восточный, 9-14 м/с; на юго- востоке юго- западный, 5-10 м/сек. Температура ночью около 0 , в западных областях 1-5 мороза, днем 1-6 тепла; в Южной и юго-восточной частях ночью 2-7 , днем 5-10 тепла.
В Карпатах ночью значительный, днем умеренный снег; температура в течение суток 3-8 мороза.
В Киеве и области, согласно прогнозу Укргидрометцентра, стоит ожидать похолодания и мокрого снега. Днем столбик термометра покажет 2-4 тепла. А вот ночью похолодает вплоть до 0 градусов.
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