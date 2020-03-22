В воскресенье, 22 марта в Киеве и других областях Украины внезапно пошел снег

Об этом сообщает Politeka.net

Столь редкое явление восхитило жителей столицы и они вовсю принялись делится впечатляющими кадрами погодного явления в соцсетях. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как снег падет крупными снежинками и укрывает землю плотным слоем.

Также снег пошел в других городах Киевской области.

"Просыпаешься утром, смотришь в окошко а там снег лежит...", - пишут в соцсетях.

Жители Чернигова также делятся снимками удивительного погодного явления.

Кроме того, настоящая зима в горах на Закарпатье. Например, на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха достигла -13 °С. Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Фейсбук.

«Укравтодор» сообщил, что на 06.00 осадки в виде небольшого снега фиксировались в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черниговской областях, снег с дождем в Черновицкой, Хмельницкой и Харьковской. Температура воздуха колебалась: 1−5 °С на западе, -2 …+3 °С на севере, +2 …+8 °С в центре, на юге и востоке.

На перевальных участках дорог в Карпатах высота снежного покрова составляла от 3 до 15 см.

А тем временем синоптики придупреждали о похолодании и прогнозировали, что 22 марта в Украине пойдет мокрый снег, на юге и востоке с дождем. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно северо- восточный, 9-14 м/с; на юго- востоке юго- западный, 5-10 м/сек. Температура ночью около 0 , в западных областях 1-5 мороза, днем 1-6 тепла; в Южной и юго-восточной частях ночью 2-7 , днем 5-10 тепла.

В Карпатах ночью значительный, днем умеренный снег; температура в течение суток 3-8 мороза.

В Киеве и области, согласно прогнозу Укргидрометцентра, стоит ожидать похолодания и мокрого снега. Днем столбик термометра покажет 2-4 тепла. А вот ночью похолодает вплоть до 0 градусов.

22 березня - Всесвітній день води. 23 березня - Всесвітній день метеоролога! Свято наближається. Погода це відзначає по-своєму) Вже не кажу про сорок святих і сорок лопат снігу)) #22березня #23березня #сороксвятих #погода Gepostet von Наталка Діденко am Sonntag, 22. März 2020

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