Погода в Украине 30 марта разорвет страну на части, некоторые регионы могут буквально забыть о потеплении
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Так, на севере страны ожидаются дневные 8-11 градусов выше нуля. Ночью похолодает до 3-6 градусов. Будет облачно.
В центральных областях осадков не предвидится. Столбик термометра тут покажет 9-15 градусов тепла. Ночью похолодает до 3-5 по Цельсию.
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Немного теплее будет на юге страны. Там днем воздух прогреется до 15-18 градусов выше нуля. Ночью же будет 3-5 тепла. Осадков не будет, хотя небо затянет тучами.
На востоке Украины также будет тепло. Воздух днем будет пределах 13-17 тепла. Ночью ожидаются 3-5 по Цельсию.
А вот на западной Украине будет резкое похолодание, вплоть до 2-8 градусов. Все это будет сопровождаться дождем и мокрым снегом. Ночью ожидается от 0 до 4 тепла.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве и области будет 8-10 тепла. Ночью от 1 до 6 градусов.
Более того, сильные заморозки в Украину синоптики прогнозируют уже с 31 марта, поскольку страну накроет арктический воздух. Предполагается, что это продлится до 2 апреля.
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