Украинцы, которые вернулись домой из-за коронавируса и карантина рейсом «Доха-Киев», устроили бунт в Борисполе
Пассажиры отказываются от обсервации и требуют выпустить их из аэропорта домой. Подробности сообщает телеграм-канал «Коронавирус онлайн» и публикует соответствующие кадры.
Отмечается, что ситуация на месте непростая. Привлечена Нацгвардия.
20 человек покинули самолет и согласились на обсервацию. Остальные продолжают находиться внутри, настаивают на самоизоляции. Мнения пассажиров разделились.
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Одна пассажирка пыталась убедить пограничников, что постановление Кабинета министров не имеет силы до публикации в журнале «Урядовий курьер», а значит принудительной обсервации быть не может.
Многие эвакуированные отказывались ехать на бесплатную обсервацию в отель «Козацкий», поэтому длительное время продолжали находиться в самолете.
Прибывшие из-за границы украинцы были возмущены, что их обязали проходить обсервацию в конкретном месте, тогда как предыдущих рейсов это не касалось. Билеты обошлись в 265 долларов.
Большинство пассажиров отказывались выходить из самолета, спорили друг с другом и заявили, что будут ждать «пока проснется Зеленский».
Позже капитан борта сообщил, что салон должен быть подвергнут карантинной обработке, поэтому пребывание в нем кого-либо является незаконным.
В результате пассажиры все же поехали в отели на обсервацию, однако некоторое время они простояли с вещами на улице в кольце Нацгвардии. При этом некоторые стояли на улице в шортах при +5.
Ранее сообщалось, что в киевском «Борисполе» в ночь на понедельник, 30 марта, эвакуированные из Вьетнама украинцы начали дебош с требованием не отправлять их в обсервацию.
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