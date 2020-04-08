12 апреля православные христиане празднуют и шлют друг другу поздравления с Вербным воскресеньем 2020 по СМС. В 2020 году украинцам придется провести этот день в условиях карантина, поэтому лучше всего отправлять пожелания близким по мобильной сети, в социальных сетях или мессенджерах. Мы предлагаем стихи, прозу и картинки на русском и украинском языке.

Что означает Вербное воскресенье и когда его празднуют

Основное международное название праздника – Вхождение Господа в Иерусалим. Этот эпизод подробно описан в Евангелие: Иисус Христос приехал на осле, и горожане вышли встречать его, как Царя царей и Спасителя всех людей. Почитатели принесли веточки пальмы – символ, которым встречают победителей.

После прихода в Иерусалим началась неделя испытаний Христовых, после которых Сын Божий умер и воскрес, победив саму смерть и искупив грехи человеческого рода. Вхождение имеет глубокое значение в христианской религии – показывает, что Иисус по своей воле отправился навстречу своей судьбе.

Вхождение Христа в Иерусалим произошло за неделю до его воскресения, и его дата определяется по Пасхе. По православному календарю в 2020 году она будет 19 апреля, соответственно, Вербное воскресенье отмечают 12 апреля. В этот же день католики празднуют Пасху, поэтому они встречают Вхождение на неделю раньше – 5 числа.

После Крещения христианские праздники начали отмечать и на Руси. Вот только найти пальму на территории современной Украины было сложно (сейчас мало что изменилось), поэтому славяне выбрали символическим растением вербу. Она имеет особенное значение, ведь одной из первых выпускает большие красивые почки-”котики” и показывает начало весны. Потому в Украине праздник до сих пор называется Вербным воскресеньем.

С вербовыми веточками связаны многие традиции. Так верующие бьют друг друга молодыми побегами, освященными в храмах, чтобы прогнать всякую хворь. Другие суеверия советуют съедать почки для укрепления здоровья. При помощи освященной вербы окропляют дома, дворы и скот. Букеты из веточек принято держать в руках, говоря поздравления с Вербным воскресеньем 2020.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2020 по СМС в стихах

Уже проходит мода на открытки и письма в конвертах, все больше людей общаются в Интернете и по СМС. Сейчас даже у самых консервативных бабушек есть мобильные телефоны, и пока бушует коронавирус, лучше общаться только удаленно. Предлагаем стихи для праздничных сообщений, которые поднимут настроение в Вербное воскресенье 2020 даже во время карантина.

Стихи на русском

С Вербным воскресением!

Во всех храмах – тихое пение.

Почки от святой вербы

Пусть даруют нам хлебы!

Знал Христос, что будет больно

Но пришел он добровольно.

В Иерусалим – великий град,

И жизнь за всех отдать был рад.

***

Бабуля, с праздником тебя!

Сегодня вербное воскресенье!

На небе ангелы трубят

И шлют нам всем спасенье.

Желаю здоровья покрепче

Чтобы денег на все хватало,

Печаль не давила плечи

И беда твой дом миновала.

***

В святое Воскресенье вербное,

Пусть веселятся все вокруг!

Отбросим мысли скверные!

Поздравляю, добрый друг,

Господь уберет все горести,

И нашу жизнь благословит!

Будем жить всегда по совести,

И Всеотца благодарить!

***

Я к тебе в библейский праздник

С веточкой вербы спешу.

У Бога радостей разных,

Тебе, мамуля, попрошу.

Будь здоровой и красивой,

Грусть и скуку отгоняй,

Тогда и я буду счастливым,

Твердо это всегда знай.

***

Вербное уж воскресенье

Праздник светлый, добрый.

Я вербы букет весенний

Вам подарю огромный.

Буду бить святой вербой,

Выгонять любую заразу

Пусть беду уведет за собой

И силы прибавится сразу.

Источник: otkritkiportal

Стихи на украинском

Верба б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

***

Світла Вербниця настала,

З нею радість завітала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Гілочки всі посвятили,

Й діточок легенько били,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

***

Щастя й світлого добра

На Вербницю тобі бажаю.

Більше радості й тепла,

Хай Бог благословляє.

***

Нехай верба буде цілюща,

Як оберіг за образами,

Нехай навік пребуде з нами

Ісуса жертва невмируща.

***

Гілочки цілющі, котики вербові,

Силу нам дарють, щоб були здорові,

Щоб були щасливі і достаток мали,

Щоб завжди слухняні діти підростали.

Источник: Bonnycards

Поздравления с Вербным воскресеньем по СМС в прозе

Праздничное СМС по сути своей – та же открытка. Близкому человеку нужно показать внимание и передать душевное поздравление с картинками или без. В интернете можно сделать больше – отправить любимому человеку смешные анимированные открытки (гифки), шуточные видео и тому подобное. Рекомендуем подбирать короткие пожелания, чтобы получателю было удобно прочесть их с телефона.

В Вербном воскресеньи – большая сила! Пусть вербовые котики зарядят вас здоровьем и энергией на весь год, а Господь благославит все начинания, подарит мир, счастье и достаток во всем.

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Наступило Вербное воскресенье, а это значит, что не за горами конец Великого поста и священная Пасха. Поздравляю тебя с этим праздником, желаю, чтобы верба забрала в себя все дурное и зарядила позитивной энергией, подарила крепкое здоровье. Прими мои поздравления с Вербным воскресеньем 2020 по СМС и береги себя.

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Поздравляем с Вербным воскресеньем 2020 и от всей души желаем хотя-бы на день позабыть о горестях и печалях. Прислушивайся к знакам, которые посылает Господь, не болей и будь счастлив, куда бы не занесла судьба.

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Желаю, чтобы в Вербное воскресенье “котики” очистили твою душу и тело, подарили крепкое здоровье и благополучие. Пусть все твои желания сбываются, а беда обходит стороной. С праздником!

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Поздравляю со светлым весенним праздником – Вербным воскресеньем! Как на вербе распускаются котики, так и в вашей жизни пусть цветут счастье и большая радость. Желаю несокрушимого здоровья, творческого вдохновения и побольше денег. Пусть все болезни разбиваются о крепкий щит твоей веры в Иисуса Христа.

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В Вербное воскресенье хочу пожелать тебе сохранять бодрое расположение духа в любой ситуации, хранить мир в семье, радоваться всему, что посылает Господь. Пусть веточки вербы оберегают дом от любой напасти, даруют тепло и семейный уют. С праздником!

Источник: Клео

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Наступает весна, на вербе набухают пушистые котики – это наступило Вербное воскресенье. Пусть священный день подарит радость и избавит от всех хлопот. Желаю быть всегда здоровым и веселым, не прогибаться под жизненными трудностями, любить и прощать близких. Всех благ!

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С Вербницей! Верба бьет сильно, да не больно – выгоняет всякую хворь и дарует здоровье. Желаю, чтобы “котики” расщедрились и выдали максимальную порцию всего самого хорошего, зарядили энергией для исполнения самой заветной мечты.

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Поздравляю с Вербницей! В этот праздничный день желаю тебе через вербу получить от Бога дозу позитивной энергии и физических сил. Пусть вербовые букеты изгонят дурные мысли и настроят на плодотворную работу.

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Поздравляю с Вербным Воскресеньем 2020, от души желаю вам мирного неба, всегда теплого весеннего настроения, здоровья и самых настоящих чудес. Пусть верба передаст часть своей силы и поможет реализовать самые смелые планы.

Напомним, Великий пост 2020: история, традиции, обычаи, чего нельзя делать верующим.

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