Пассажиры авиарейса из Въетнама, прилетевшего 29 марта в Киев, отказались от обсервации, сломали двери и покинули терминал прибытия
Один из эвакуированных украинцев Ярослав Ижик, по прилету в Борисполь, записал и выложил в своем Инстаграм видео с нецензурными выражениями в сторону Украины.
"Ну все, я дома... С*ка, смотрите, прорывают *бучую оборону. *бучая Украина!", - говорил Ижик.
Поведение Ижика и других прилетевших вызвали волну негодования. В последствии парень удалил скандальный ролик, но его успел опубликовать у себя на страничке в соцсети журналист Олег Деренюга (чтобы посмотерть, проскролльте вниз).
Бунт под Киевом, громкий скандал в Кабмине и новый курс доллара – главное за ночь
Дочь Кейт Миддлтон ошеломила сходством с Елизаветой II, яркое фото: "Вылитая бабуля"
Деми Роуз сняла купальник и показала пышные прелести во всей красе: кадры не для слабаков
Курс валют взял выходной, доллар и евро готовят новую атаку: что ждет украинцев
"Зла не хватает после просмотра этого видео, - отмечал журналист. - Видео, как он вместе с другими пассажирами героически «прорывал оборону», а потом успешно сообщил своим подписчикам, что вернулся в «*бучую Украину» и недоволен, что их борт встречали с учетом мер карантина".
Деренюга сообщил, что рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось чтобы заодно захватить и украинских граждан по дороге домой.
"Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по 200 евро с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся якобы согласились, но по прилету передумали", - подчеркнул журналист.
После дикого возмущения соотечественников, Ижик записал другие ролики - с извинениями - которые опубликовал в своем Инстаграм (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).
"Я вернулся домой и увидел огромное количество просмотров и негативных комментариев... И это просто жестко... Ну, конечно, да, я рельно вижу их всех, кто представлен на видео, ублюдками... Относительно фразы про Украину - это было сказано на эмоциях после долгого перелета... Я считаю Украину своей родиной и люблю ее, и отчасти поэтому и вернулся. Потому что переждать напасти гораздо приятнее дома", - разоткровенничался Ижик.
Видео, которое он опубликовал изначально:
И с объяснениями и извинениями:
Отметим, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.
Напомним, что переполох в Борисполе: у пассажира нашли коронавирус, людей массово проверяют
Как сообщала Politeka, вокзал в Киеве оцепили, 700 украинцев оказались "в заложниках": первые подробности и кадры
Также Politeka писала, что коронавирус в Украине 30 марта: болезнь атакует детей, в Минздраве пошли на крайние меры