Пассажиры авиарейса из Въетнама, прилетевшего 29 марта в Киев, отказались от обсервации, сломали двери и покинули терминал прибытия

Один из эвакуированных украинцев Ярослав Ижик, по прилету в Борисполь, записал и выложил в своем Инстаграм видео с нецензурными выражениями в сторону Украины.

"Ну все, я дома... С*ка, смотрите, прорывают *бучую оборону. *бучая Украина!", - говорил Ижик.

Поведение Ижика и других прилетевших вызвали волну негодования. В последствии парень удалил скандальный ролик, но его успел опубликовать у себя на страничке в соцсети журналист Олег Деренюга (чтобы посмотерть, проскролльте вниз).

"Зла не хватает после просмотра этого видео, - отмечал журналист. - Видео, как он вместе с другими пассажирами героически «прорывал оборону», а потом успешно сообщил своим подписчикам, что вернулся в «*бучую Украину» и недоволен, что их борт встречали с учетом мер карантина".

Деренюга сообщил, что рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось чтобы заодно захватить и украинских граждан по дороге домой.

"Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по 200 евро с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся якобы согласились, но по прилету передумали", - подчеркнул журналист.

После дикого возмущения соотечественников, Ижик записал другие ролики - с извинениями - которые опубликовал в своем Инстаграм (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

"Я вернулся домой и увидел огромное количество просмотров и негативных комментариев... И это просто жестко... Ну, конечно, да, я рельно вижу их всех, кто представлен на видео, ублюдками... Относительно фразы про Украину - это было сказано на эмоциях после долгого перелета... Я считаю Украину своей родиной и люблю ее, и отчасти поэтому и вернулся. Потому что переждать напасти гораздо приятнее дома", - разоткровенничался Ижик.

Видео, которое он опубликовал изначально:

Зла не хватает после просмотра этого видео❗️ Пассажиры авиарейса из Въетнама, прилетевшего сегодня в Киев (Борисполь) отказались от обсервации, сломали двери и покинули терминал прибытия. Один из пассажиров этого рейса, 26-летний украинец Ярослав Ижик (https://www.facebook.com/usi.zhik), опубликовал у себя в Instagram (https://www.instagram.com/usi.izhik/) видео, как он вместе с другими пассажирами героически «прорывал оборону», а потом успешно сообщил своим подписчикам, что вернулся в «ебучую Украину» и недоволен, что их борт встречали с учетом мер карантина. По данным СМИ, рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось чтобы заодно захватить и украинских граждан по дороге домой. Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по 200 евро с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся якобы согласились, но по прилету передумали. Подробнее у меня в Telegram https://t.me/dereniuha Gepostet von Oleg Derenuga am Sonntag, 29. März 2020

И с объяснениями и извинениями:

Отметим, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

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