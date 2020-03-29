На центральный железнодорожный вокзал Киева утром 29 марта прибыл поезд из России с 700 пассажирами, которые решили вернуться домой на время карантина

Как передает Politeka.net кадры события появились в популярных телеграм-каналах. Отмечается, что территорию вокзала оцепили полиция и люди в химзащите, готовится проверка всех пассажиров - будут измерять температуру.

"Потом пассажиры, у которых не будет обнаружено симптомов, смогут покинуть поезд и вокзал. Те украинцы, которые не смогли попасть на поезд, будут отправлены маршрутками - до границы из Москвы. А там пересаживаться на маршрутку, которая повезет по Украине", - говорится в сообщении телеграм-канала Pavlovsky News.

Напомним, украинский журналист Андрей Пальчевский назвал перемещение украинцев из одной зоны карантина в другую - фатальной ошибкой власти.

"Вирус пришел к нам двумя путями. Первый, безумное решение ввозить из зоны карантина наших заробитчан на неподготовленные территории - они, естественно, попали не в самоизоляцию, а в семьи, к друзьям, и началось массовое заражение. Второй источник - это заражение в поездах и самолетах... Об этом тоже надо было думать. Но так хотелось показаться красивым, попиариться, что решили сделать так: давайте "китай" повезем в Санжары с камнями и якобы с карантином, а остальных - не надо. Давайте несколько сот тысяч завезем так", - заявил эксперт.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Отметим, по состоянию на 10 часов 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 109 новых случаев.

Напомним, что изгнанная из "Слуги народа" Скороход рассказала, как у нее нашли коронавирус: "До сих пор стыдно..."

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