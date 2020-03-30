По состоянию на утро, 30 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине значительно выросло, особенно сильно скакнуло количество заболевших детей, власть приняла жесткие меры

Об этом сообщает Politeka.

Так, по состоянию на вечер воскресенья, количество зараженных составляет 475 человек. Скончались от болезни десять украинцев, а выздоровели шестеро.

По данным Министерства здравоохранения, зафиксирован рост заражения среди детей до 10 лет. Сейчас этот показатель достиг 5,4% от общего количества заболевших.

По словам главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в связи с ростом заболевания людей, чиновники вводят стандарт «сортировки» больных. Это означает, что госпитализировать будут только людей в среднем или тяжелом состоянии. Те же из них, кто переносят коронавирус в легкой форме, будут лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением.

Также известно, что болезнь подхватил народный депутат от фракции «Слуга народа» Владимир Ватрас. Сейчас парламентарий находится на лечении в одной из больниц Хмельницкой области.

Уточним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, Распутин предсказал, чем обернется коронавирус для человечества: "В преддверии очищения".

Как сообщала Politeka, вирусолог назвала препараты, которые могут противостоять болезни: "Деактивирует коронавирус".

Также Politeka писала, что "слуга" одним фото показала защиту нардепов от коронавируса: пока врачи сами покупают маски.