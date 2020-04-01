Популярный доктор Евгений Комаровский продолжает развенчивать мифы вокруг эпидемии опасного вируса

Об этом специалист рассказал в своем личном видеоблоге, передает Politeka.net.

Как известно, украинцы пытаются найти новые способы защиты от коварного вируса, и некоторые "спасаются" от болезни с помощью антибиотиков.

Комаровский развенчал этот миф и объяснил, почему такой "метод защиты" не сработает. Как утверждает популярный доктор, антибиотики не действуют на вирусы.

"Обращаю ваше внимание, что для того чтобы определить, пневмония вирусная или бактериальная, как правило не нужны никакие мазки. Для этого достаточно сделать обычный клинический анализ крови. И показатели в общем анализе крови, который делается в течение 5 минут на гематологическом анализаторе, позволяют в большинстве случаев решить - это вирус или бактерия, нужен антибиотик или нет", - объяснил он и добавил, что лишь после анализа доктор может назначать пациенту антибиотики.

Комаровский также обратил внимание, что ВООЗ и все ученые мира постоянно доказывают, что профилактическая антибиотикотерапия не срабатывает.

"То есть если вы принимаете антибиотики до того, как возникла пневмония, вы не можете ее предотвратить. Более того, ученые всегда доказывали врачам, что профилактическая антибиотикотерапия увеличивает риск развития осложнений. И вдруг куча народу стала с приходом вируса рассказывать нам, что чуть ли не при первом чихе нужно назначать антибиотики", - в недоумении популярный доктор от логики некоторых соотечественников.

Он также добавил, что подобная практика противоречит всем канонам медицины.

Ранее Евгений Комаровский предупредил, что уже на следующей неделе коварный вирус начнет массово распространяться по стране.

По его словам, число зараженных резко возрастет сразу после того, как Украина в полном объеме получит тесты.

Также специалист предупредил, что Украина в условиях эпидемии может пойти по сценарию Италии и Испании.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, как повысить иммунитет: об этом должен знать каждый.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин: "жить по-человечески сможем...".

Также Politeka писала, что Комаровский предупредил украинцев о последствиях эпидемии: "Спасать будет некому, если...".