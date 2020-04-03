Скандальные Елена Зайцева и Геннадий Дронов будут отбывать весь срок своего наказания – 10 лет

Верховный суд оставил в силе решения судов предыдущей инстанции, приговоривших виновников страшного ДТП в Харькове к 10 годам лишения свободы. Судебное заседание состоялось 3 апреля и проходило в онлайн-режиме в связи с карантином.

Верховный суд отказал защитникам обоих осужденных в обжаловании решений судов предыдущей инстанции. В свою очередь, решение ВС обжалованию не подлежит. Таким образом, приговор к 10 годам лишения свободы стал для Зайцевой и Дронова окончательным.

Отметим, что перед началом заседания адвокат семьи пострадавших рассказал, что Зайцева была намерена отменить свой приговор через Верховный суд и закрыть дело.