У каждого из виновников смертельной аварии свои жалобы

3 апреля, в пятницу, Верховный суд Украины решит судьбу фигурантов резонансного ДТП в Харькове, унесшего шесть жизней, Алены Зайцевой и Геннадия Дронова

В этот день будут рассмотрены кассационные жалобы обоих фигурантов аварии на Сумской осенью 2017 года, которых приговорили к 10 годам лишения свободы, и они отбывают наказание в исправительных учреждениях

Как пишет на своей странице в Фейсбуке известная харьковская журналистка Татьяна Доцяк, Верховный суд рассматривает лишь отдельные детали дела, на которые осужденные могут подать жалобы. Как видим, и Дронов, и Зайцева этим правом воспользовались.

«Зайцева хочет, чтобы ее признали невиновной, отменили приговор и все возмещения перевели на Дронова. Дронов хочет вернуть дело на новое расследование», – пояснила Доцяк.

Журналистка подчеркнула, что Зайцева уверена: основным виновником аварии является как раз Дронов, поскольку она якобы действовала в пределах ПДД и просто заканчивала проезд перекрестка. Единственное нарушение, которое она признает, – превышение скорости. Но поскольку связь между превышением скорости и столкновением авто не установлена, то «и вины нет». Как известно, эксперты установили, что ее скорость была 106,4 км/ч, и к началу перекрестка она могла остановиться.

В свою очередь второй фигурант ДТП пожаловался, что суд не установил степень участия в аварии каждого водителя и считает виноватой Зайцеву, которая, увидев его авто, вместо того, чтобы притормозить, нажала на газ.

«То, что водитель видела Дронова, - заявляла сама Зайцева, подтверждение есть и в экспертизах - а именно маневр Лексуса Зайцевой - увидев Фольксваген Дронова, Зайцева крутанул руль чуть вправо, а значит, видела опасность, но решила проскочить перехресток», – объяснила автор публикации.

Как и в случае с апелляцией, кассационные жалобы могут быть рассмотрены за одно заседание. Но от того, что решит суд, зависит дальнейшая жизнь обоих участников смертельного ДТП.

«Если жалоба Зайцевой будет удовлетворена, ее выпустят из тюрьмы, а Дронов останется сидеть. Если жалоба Дронова будет удовлетворена - их обоих выпустят из тюрьмы, затем обоим изберут меру пресечения и начнут слушать дело заново с самого начала. Мера пресечения бывает разной, от СИЗО до домашнего ареста или личного обязательства», – пишет Доцяк.

По мнению представителей потерпевшей стороны, шансы на удовлетворение жалоб у обоих осужденных минимальные.

Заседание Верховного суда состоится в режиме видеоконференции. Из-за угрозы распространения коронавируса в зал пустят только участников процесса. Позже журналисты смогут получить видеозапись процесса.

Напомним, новая Зайцева влетела в толпу, люди разлетелись, как кегли.

Как сообщала Politeka, Зайцева пыталась подкупить родственников своих жертв.

Также Politeka писала, что потерпевшая в ДТП с Зайцевой боится безнаказанности, она потеряла самых близких.