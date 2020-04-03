Празднование Пасхи в Украине оказалось под угрозой из-за карантина
На время карантина, который пока продлен до 24 апреля, в Украине запрещены все массовые религиозные мероприятия. А это значит, что у верующих не будет возможности отпраздновать и Пасху, которая в этом году выпадает на 19 апреля. В связи с этим в регионах уже ищут возможности организовать праздник для людей, не нарушая правила карантина.
В соответствии с постановлением Кабмина, до 24 апреля в Украине под запретом проведение всех массовых мероприятий, в том числе культурных, развлекательных, спортивных социальных и религиозных. Однако, это решение, предсказуемо, расстроит многих верующих, которые ждут православной (19 апреля) и католической (12 апреля) Пасхи.
Впрочем, региональные власти не теряют надежды организовать праздник без массовых скоплений людей. Так, мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что у них в регионе паски будут освящать на хлебозаводах, чтобы, купив их в магазине, людям не надо было идти в храмы для освещения.
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Также в Украине будут организованы трансляции пасхальных богослужений на местных телеканалах. Впрочем, будут и дополнительные ограничения. Так, власти решили отказаться от добавления ночного городского транспорта в пасхальную ночь, а в Житомирском городском ОТГ ограничат для посещения кладбища и запретят там движение легковых автомобилей.
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Как сообщала Politeka, власти решили побезумствовать во время карантина, украинцам будет несладко.
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