Празднование Пасхи в Украине оказалось под угрозой из-за карантина

На время карантина, который пока продлен до 24 апреля, в Украине запрещены все массовые религиозные мероприятия. А это значит, что у верующих не будет возможности отпраздновать и Пасху, которая в этом году выпадает на 19 апреля. В связи с этим в регионах уже ищут возможности организовать праздник для людей, не нарушая правила карантина.

В соответствии с постановлением Кабмина, до 24 апреля в Украине под запретом проведение всех массовых мероприятий, в том числе культурных, развлекательных, спортивных социальных и религиозных. Однако, это решение, предсказуемо, расстроит многих верующих, которые ждут православной (19 апреля) и католической (12 апреля) Пасхи.

Впрочем, региональные власти не теряют надежды организовать праздник без массовых скоплений людей. Так, мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что у них в регионе паски будут освящать на хлебозаводах, чтобы, купив их в магазине, людям не надо было идти в храмы для освещения.

Также в Украине будут организованы трансляции пасхальных богослужений на местных телеканалах. Впрочем, будут и дополнительные ограничения. Так, власти решили отказаться от добавления ночного городского транспорта в пасхальную ночь, а в Житомирском городском ОТГ ограничат для посещения кладбища и запретят там движение легковых автомобилей.

Напомним, карантин в Украине окончательно ужесточили: что изменится с 6 апреля, полный список.

Как сообщала Politeka, власти решили побезумствовать во время карантина, украинцам будет несладко.

Также Politeka писала, что украинцев отпустят с карантина, общественный транспорт вернут: срочное заявление премьера.