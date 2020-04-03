Об этом в видеообращении к украинцам рассказал глава Кабмина Денис Шмыгаль

По его словам, в конце апреля могут смягчить карантин, благодаря чему некоторым гражданам разрешат вернуться на работу, и будет частично возобновлено движение транспорта, передает Politeka.net.

"... Так как угроза распространения вируса за три недели никуда не исчезнет, ограничение на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут все равно действовать. Все без исключения будут обязаны носить маски и соблюдать карантин. Для старших людей, студентов, школьников карантин будет продлен", - пояснил Шмыгаль в своем обращении.

Однако в данный момент речь пока только об ужесточении мер.

Так, власти утвердили запрет на перемещение более двух человек вместе, за исключением сопровождения детей.

"Мы приняли постановление, которым запрещается передвигаться по улицам больше чем по двое, за исключением лиц, которые сопровождают детей. Правительство также советует воздержаться, хоть погода и призывает быть на природе, от шашлыков, прогулок в парках, массовых мест отдыха на ближайшие три, может, четыре недели", - заявил глава правительства во время обращения.

Шмыгаль также предупредил, что всех граждан, которые возвращаются в Украину, отправят на обязательную обсервацию на 14 дней.

Ранее о возможном ужесточении карантина также рассказывал министр здравоохранения Максим Степанов. Он накануне анонсировал введение новых жестких мер, среди которых - ограничение передвижения людей по времени пребывания на улице.

Напомним о новый запрет на карантине: украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».

Как сообщала Politeka, карантин продолжается: сколько украинцы протянут без работы, Денег не хватит даже на...".

Также Politeka писала, что Зеленский допустил серьезную ошибку в борьбе с эпидемией, раскрыты детали: "Украину ждет..."