В Украине ужесточили правила карантина
Новые правила, утвержденные Кабмином, вступают в силу с 6 апреля. Список ограничений опубликовал Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.
Обосновывая необходимость усиления мер, он отметил, что число заболевших в Украине постоянно растет.
Так, согласно новым правилам карантина в Украине запрещено:
с 6 апреля — пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски (может быть самодельной);
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с 6 апреля — перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, другими лицами в соответствии с законом или совершеннолетними родственниками ребенка ;
пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка;
посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
посещение спортивных и детских площадок;
проведение всех массовых мероприятий (кроме исключений);
находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или ее специальный статус;
самовольно оставлять места обсервации (изоляции).
При этом на государственной границе остается работать 21 пункт пропуска. Однако для, всех, кто приедет в страну обязательна обсервация. Исключение — для работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных миссий; водителей, членов экипажей, поездных и локомотивных бригад.
Отметим, подобные правила действуют сейчас не только в Украине.
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