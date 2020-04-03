В Украине ужесточили правила карантина

Новые правила, утвержденные Кабмином, вступают в силу с 6 апреля. Список ограничений опубликовал Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

Обосновывая необходимость усиления мер, он отметил, что число заболевших в Украине постоянно растет.

Так, согласно новым правилам карантина в Украине запрещено:

с 6 апреля — пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски (может быть самодельной);

с 6 апреля — перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, другими лицами в соответствии с законом или совершеннолетними родственниками ребенка ;

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

посещение спортивных и детских площадок;

проведение всех массовых мероприятий (кроме исключений);

находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или ее специальный статус;

самовольно оставлять места обсервации (изоляции).

При этом на государственной границе остается работать 21 пункт пропуска. Однако для, всех, кто приедет в страну обязательна обсервация. Исключение — для работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных миссий; водителей, членов экипажей, поездных и локомотивных бригад.

Отметим, подобные правила действуют сейчас не только в Украине.

Напомним про новый запрет на карантине: украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».

Как сообщала Politeka, украинцев отпустят из карантина, общественный транспорт вернут: срочная заявление премьера.

Также Politeka писала, что Зеленский допустил серьезную ошибку в борьбе с эпидемией, раскрыты детали: "Украину ждет..."