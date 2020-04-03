В Украине может появиться свой «Ухань», где вспышка опасного вируса выйдет из-под контроля

Под ударом оказался Монастырисский район Тернопольской области, где за последние две недели было зафиксировано 83 случая заражения «уханьским» вирусом на 26 тысяч жителей. При этом среди зараженных оказались 32 медика. Как сообщается в материале OBOZREVATEL, в связи с отсутствием инфекционного отделения, лекарств и масок, а также из-за изначального игнорирования карантине местными жителями, Монастыриск рискует повторить судьбу Уханя.

Местные жители жалуются на то, что их больница не готова к борьбе с вирусом. Сами же врачи рассказывают, что им не хватает респираторов и тест-систем. Больницу для лечения зараженных пришлось переделывать буквально на ходу.

Из-за сложившейся ситуации местные жители находятся на грани срыва. Люди даже записали публичное обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи.

«В Монастыриске уже несколько лет подряд не функционирует инфекционное отделение больницы, а медицинские работники остались наедине с проблемой! Они в тупике! Сами пытаются закупить аппаратуру и все необходимое на средства общины, в то время как местная власть демонстрирует бездействие!», - возмущаются люди.

Источников заражения в районе было несколько. Главным стал местный священник Олег Винников, который, скорее всего, заразил прихожан своей церкви. Вторым источником стала медсестра, которая лечилась в обычной палате. Тест показал грипп типа А, поэтому с ней без средств защиты продолжали контактировать и другие врачи.

Также сыграли роль и люди, вернувшиеся из-за границы.

Сейчас город Монастыриск оказался на грани масштабной эпидемии, сродни той, которая была в китайском Ухани, в котором лишь по официальным данным от коронавируса погибли более 2,5 тысяч человек. Если меры не будут приняты оперативно, в течение нескольких дней места в больницах закончатся, а зараженные медики не смогут помогать пациентам.

Из-за неготовности больниц и нехватки оборудования подобная ситуация может повториться в любом регионе Украины, но в первую очередь в соседних с Монастыриском.

#COVID_19 Відкритий лист Президентові України Володимиру Зеленському Громади м. Монастириська Тернопільської області Щодо загострення ситуації у зв’язку з поширенням COVID-19 у Монастириському районі Шановний пане Президенте, в силу того, що Ваш ставленик – голова Тернопільської ОДА Володимир Труш подає у ЗМІ недостовірну інформацію щодо боротьби з коронавірусом, просимо Вас втрутитись і взяти під особистий контроль ситуацію в Монастириському районі Тернопільської області! Зокрема, 25 березня під час брифінгу новопризначений голова ТОДА Володимир Труш заявив (голослівно!!!!) про високе матеріально-технічне забезпечення лікарні в Монастириську, яка, за його словами, найкраще підготовлена в області і готова приймати хворих на коронавірус. Такі заяви свідчать про некомпетентність! Адже у Монастириську уже кілька років поспіль не функціонує інфекційне відділення лікарні , а медичні працівники залишилися наодинці з проблемою! Вони у безвиході! Самі намагаються закупити апаратуру і все необхідне за кошти громади у той час, коли місцева влада демонструє бездіяльність! Як наслідок – станом на 01 квітня 77 мешканців району інфікованих на короновірус, з них 32 медпрацівники, яким діагностовано COVID-19. Вірус стрімко поширюється населеними пунктами району. Статистика - невтішна. Тому, на жаль, містечко може перетворитися на "український Ухань"! Закликаємо Вас, Володимире Олександровичу, зреагувати на критичну ситуацію в районі й зробити відповідні розпорядження щодо впровадження жорстких карантинних заходів, а також забезпечення Монастириської лікарні відповідними засобами захисту! Gepostet von Grigorenko Svitlana am Mittwoch, 1. April 2020

Напомним, карантин в Украине окончательно ужесточили: что изменится с 6 апреля, полный список.

Как сообщала Politeka, власти решили побезумствовать во время карантина, украинцам будет несладко.

Также Politeka писала, что украинцев отпустят с карантина, общественный транспорт вернут: срочное заявление премьера.