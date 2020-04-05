В понедельник 6 апреля на дорогах Украины начнут устанавливать блокпосты, чтобы проводить осмотр граждан

Усиление карантинных мер связанно с предупреждением распространения опасного вируса на территории нашей страны. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций подготовил методические рекомендации, которые обновляют требования к контрольно-пропускным пунктам, что сейчас будут ставиться на въезде-выезде в каждую конкретную область. Мы прописали, кто именно там будет находиться, какие меры будет осуществлять», — заявил Ляшко.

Он отметил, что на карантинных пунктах у водителей и пассажиров авто будут проверять температуру тела, проводить санитарный досмотр вещей, багажа и транспортного средства.

На блокпостах, кроме полицейских, будут дежурить медики, а также бойцы Нацгвардии, ВСУ и сотрудники ГСЧС.

В случае выявления признаков заболевания, украинцев будут направлять в специализированные медицинские учреждения с соблюдением санитарно-медицинских требований.

Ранее мы писали, в центре Киева Нацгвардия на спецавтомобилях нначала дезинфицировать улицы.

Как сообщили в пресс-службе НГУ, с 5 апреля и до конца карантинных мероприятий военнослужащие Нацгвардии трижды в неделю проводить дезинфекцию центральных улиц и площадей столицы.

В ведомстве заверили, что специальный дезинфицирующий раствор вполне безопасен для людей и животных, но в то же время способен обезвредить патогенные микроорганизмы.

Напомним, Минздрав обратился к украинцам с важным заявлением из-за эпидемии: "84 процента людей имели...".

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