В понедельник 6 апреля на дорогах Украины начнут устанавливать блокпосты, чтобы проводить осмотр граждан
Усиление карантинных мер связанно с предупреждением распространения опасного вируса на территории нашей страны. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
«Штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций подготовил методические рекомендации, которые обновляют требования к контрольно-пропускным пунктам, что сейчас будут ставиться на въезде-выезде в каждую конкретную область. Мы прописали, кто именно там будет находиться, какие меры будет осуществлять», — заявил Ляшко.
Он отметил, что на карантинных пунктах у водителей и пассажиров авто будут проверять температуру тела, проводить санитарный досмотр вещей, багажа и транспортного средства.
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На блокпостах, кроме полицейских, будут дежурить медики, а также бойцы Нацгвардии, ВСУ и сотрудники ГСЧС.
В случае выявления признаков заболевания, украинцев будут направлять в специализированные медицинские учреждения с соблюдением санитарно-медицинских требований.
Ранее мы писали, в центре Киева Нацгвардия на спецавтомобилях нначала дезинфицировать улицы.
Как сообщили в пресс-службе НГУ, с 5 апреля и до конца карантинных мероприятий военнослужащие Нацгвардии трижды в неделю проводить дезинфекцию центральных улиц и площадей столицы.
В ведомстве заверили, что специальный дезинфицирующий раствор вполне безопасен для людей и животных, но в то же время способен обезвредить патогенные микроорганизмы.
Напомним, Минздрав обратился к украинцам с важным заявлением из-за эпидемии: "84 процента людей имели...".
Как сообщала Politeka, вирус перебросился на молодых, ВОЗ раскрыла новую подлость болезни.
Также Politeka писала, что в Украине назревает собственный Ухань, раскрыт новый эпицентр заразы: какие регионы в зоне риска.