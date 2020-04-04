Вирус, который считали угрозой только для пожилых людей, проявил свою тайную сторону

Как оказалось, COVID-19 стал опасным и для молодых людей, которые придерживаются здорового образа жизни, из-за своего широкого распространения по миру.

Об этом сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, передает Politeka со ссылкой на ее интервью российским журналистам.

Она отмечает, что сейчас во всем мире наблюдается прирост инфицированных людей, возраст которых далек от пожилого. При этом до инфицирования у них не было никаких проблем со здоровьем.

Харрис подчеркнула, что пока что сложно сказать что-то о мутации вируса, но то, что распространяться он стал быстрее – это факт, и теперь каждый человек уязвим, а у некоторых молодых людей процесс выздоровления сильно осложняется.

Первым симптомом заболевания является высока температура, выше 38 градусов, причем она наблюдается более чем у 90% заболевших. Оно также сопровождается слабостью и плохим самочувствием.

Ранее мы писали о том, что украинцам посоветовали поменьше бегать в больницы. Такую рекомендацию дал журналист и политолог Юрий Романенко.

По словам журналиста, гражданам стоит оценивать ситуацию в стране здраво.

«Больницы сейчас - это сосредоточие заразы. Если вам не сильно плохо, то что вы хотите получить в больнице, если даже заболели вирусом? 80% заболевших переболеют им как простой формой простуды. Потому вам ничего в больнице не предложат, кроме лекарств, которые предлагают от простуды», - уверяет он.

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