Доктора Евгения Комаровского хотят выдвинуть на должность президента
Об этом написали под его новым фото в Instagram.
Комаровский опубликовал снимок, на котором он лежит в желтых весенних цветах.
Фото вызвало бурную реакцию в сети. Многих обеспокоило то, что доктора могут «атаковать» клещи.
«Доктор, а как же клещи!?», «А клещ!? Мы уже с собакена сняли», «И клещей не боитесь», «Аккуратнее, я сегодня гадюку в лесу видела. Уже проснулись и клещи есть. Короче, сидите дома», «Клещи в этом году уже во всю... быстрее вставайте с растений, уважаемый доктор! Вы нам нужны здоровым!!!», «Пусть скорейшем времени все это закончится», «Доктор не простудитесь, земля ещё холодная! Вы нам очень нужны! Вы как голос Левитана, в ваших видео люди слышат надежду», «Ну уже и цветы в парке под запретом», «Весна эта нам запомнится надолго», - пишут в комментариях.
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Кроме того, в комментариях рассказали, что хотят видеть Комаровского министром здравоохранения Украины. Но на этом все не закончилось, прозвучало предложение выдвинуть его президентом РФ. Отметим, с такой поддержкой, как у доктора, у Путина просто не останется шансов.
«Что нужно сделать, чтобы вы стали нашим министром здравоохранения? Вы очень умный и образованный человек!! Почему большая часть наших политиков и министров такие «не умные», "Будьте нашим мииистром", «А еще лучше президентом РФ», - пишут в сети.
Напомним, что Комаровский рассказал, почему нельзя менять бумажную книгу на электронную.
Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, как правильно мерить температуру.
Также Politeka писала, что педиатр рассказал о болезни грязных рук.