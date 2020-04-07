Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к гражданам

По словам политика, на данный момент к борьбе с заболеваемостью китайским вирусом подключены представители бизнеса и волонтеры, пишет Рoliteka.net.

Как отметил глава МОЗ, сейчас рано говорить о том, когда закончится карантин. На данный момет украинцы находятся на пороге пика заболеваемости. В активной фазе не хватает ни докторов, ни мест в больницах, ни аппаратов, поэтому, чтобы избежать заражения нужно и дальше придерживаться правил карантина и находиться в самоизоляции.

Напомним, по состоянию на 7 апреля в стране - 1462 зараженных, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За прошлые сутки выявлено 143 новых инфицированных.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу Пасхи. По словам главы государства, на этой неделе в страну должны прибыть по крайней мере семь самолетов с медицинским грузом для борьбы с «уханьским» вирусом.

Он также рассказал, что параллельно с этим Украина и сама начинает наращивать производство собственных тест-систем ПЦР, а также медицинских масок.

Ранее сообщалось, что в правительстве хотят смягчить карантин в Украине.

В Кабмине разработали план, согласно которому с 14 апреля в Украине откроются небольшие магазины площадью до 400 кв. м, а также все строительные и садовые комплексы независимо от площади.

Остальные магазины, торговые центры и парикмахерские должны открыться с 1 мая.

Напомним также, что главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает, что карантин в Украине можно будет закончить уже через две недели.

«Карантин – это не каникулы, это превентивные меры для сдерживания эпидемии на территории нашей страны. Придерживаясь их, мы спасаем жизни украинцам", - сообщил Ляшко.

Напомним, что премьер Шмыгаль проболтался о новых сроках карантина: "До сентября".

Как сообщала Politeka, 17 тысяч за нарушение карантина можно не платить: "Если вас остановили на прогулке и...".

Также Politeka писала, что феномен Николаевской области, где нет вируса, разгадан, «там работают…».