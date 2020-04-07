Часть карантинных ограничений в Украине могут действовать до сентября

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с малой фракцией “Слуги народа”, передает Liga.net со ссылкой на источник в политсиле.

Отмечается, что премьер спрогнозировал нежесткий карантин. Из ограничений, в частности, может остаться обязательство носить защитную маску в общественных местах.

А вот с середины мая карантин могут начать ослаблять, чтобы люди смогли вернуться на работу.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцы смогут получить дополнительные выплаты во время карантина. Это предусмотрено так называемым антикризисным законом, который приняла Верховная Рада.

В документе говорится о введении понятия частичной безработицы на период действия ограничительных мер, установленным Кабинетом министров для предотвращения возникновения и распространения вируса.

Отметим, по состоянию на утро 7 апреля в Украине зарегистрировано 1462 случая заражения. За сутки подтверждены 143 новых случая. Среди заболевших - 104 ребенка. Лечение в больница проходят 691 человек (включая 34 ребенка), 30 подключены к апаратам искусственной вентиляции легких, около 700 человек лечатся дома.

Всего в стране 45 летальных исходов, 28 пациентов выздоровели.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч человек — 3.5, показатель смертности — 3.1.

Напомним, Антикризисный закон принят: за что теперь не нужно платить украинцам, полный список поблажек.

Как сообщала Politeka, карантин в Украине: объявлены новые правила для кредитов, депозитов и коммуналки.

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