"На всякий случай, если вас остановили на прогулке и вменяют отсутствие маски и грозят 44-3 админки? Поинтересуйтесь где вы можете БЕСПЛАТНО получить то, что от вас требуют (маски и прочее) на основании ст. 20 закона о санэпидблагополучии...", - отметил блогер.

По его словам, полицейские могут также захотеть установить здоров ли человек или болен, сразу можно поставить их в тупик вопросом о том, где можно немедленно пройти тест, чтобы это проверить.

Кроме того, если полиция пытается составить протокол о том, что вы больны и вышли на улицу, нужно грамотно его оформить и установить вашу личность. Если вы не согласитесь им помочь - максимум вас на 3 часа свозят на установление личности и ничем это не закончится ибо в участке уже не будет ни свидетелей ни фактов нарушений.

Кроме того, блогер добавил, что у украинцев есть шанс оспорить свое задержание полицией, но только в том случае, если быть предельно вежливым и не показывать никаких эмоций.

"Главное будьте вежливы. Просите процитировать вам

ст. 33 - о свободе передвижения... если вас кто-то блокирует на дороге... и не только; ст. 30 - если кто-то ломится к вам домой; ст. 29 - если кто-то пытается лишить вас свободы; ст. 28 - если кто-то пытается угрожать вам принудительными мед экспериментами над вами", - посоветовал Джаспер Данлоп.

"Ограничение прав и свобод возможно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в случае введения режима ЧП. У нас его нет и никто не рискнет идти на это. Поэтому власть просто осознанно ВРЕТ и ЗАПУГИВАЕТ. НИКАКОЙ адекватной нормативки под ограничения ваших прав нет, а то, что есть весьма фрагментарно и легко отшивается в судах", - отметил в посте свой блогер.

Он добавил, что это не значит, что нужно плевать на свою безопасность и безопасность других, но лучше быть сознательными и прислушиваться к здравым.

Напомним, украинцам объяснили, где теперь нужно ходить в маске: "Даже возле...".

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