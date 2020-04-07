Украинцы имеют неплохой шанс избежать уплаты штрафов в размере 17 тысяч гривен за несоблюдения карантина

Как сообщает Politeka.net, свои советы по этому поводу предоставил на личной странице Facebook пользователь сети под ником Джаспер Данлоп.

"На всякий случай, если вас остановили на прогулке и вменяют отсутствие маски и грозят 44-3 админки? Поинтересуйтесь где вы можете БЕСПЛАТНО получить то, что от вас требуют (маски и прочее) на основании ст. 20 закона о санэпидблагополучии...", - отметил блогер.
 
По его словам, полицейские могут также захотеть установить здоров ли человек или болен, сразу можно поставить их в тупик вопросом о том, где можно немедленно пройти тест, чтобы это проверить. 

Кроме того, если полиция пытается составить протокол о том, что вы больны и вышли на улицу, нужно грамотно его оформить и установить вашу личность. Если вы не согласитесь им помочь - максимум вас на 3 часа свозят на установление личности и ничем это не закончится ибо в участке уже не будет ни свидетелей ни фактов нарушений.

коронавирус, деньги, штраф

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Кроме того, блогер добавил, что у украинцев есть шанс оспорить свое задержание полицией, но только в том случае, если быть предельно вежливым и не показывать никаких эмоций.

"Главное будьте вежливы. Просите процитировать вам
ст. 33 - о свободе передвижения... если вас кто-то блокирует на дороге... и не только; ст. 30 - если кто-то ломится к вам домой; ст. 29 - если кто-то пытается лишить вас свободы; ст. 28 - если кто-то пытается угрожать вам принудительными мед экспериментами над вами", - посоветовал Джаспер Данлоп.

карантин, полиция

"Ограничение прав и свобод возможно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в случае введения режима ЧП. У нас его нет и никто не рискнет идти на это. Поэтому власть просто осознанно ВРЕТ и ЗАПУГИВАЕТ. НИКАКОЙ адекватной нормативки под ограничения ваших прав нет, а то, что есть весьма фрагментарно и легко отшивается в судах", - отметил в посте свой блогер.

Он добавил, что это не значит, что нужно плевать на свою безопасность и безопасность других, но лучше быть сознательными и прислушиваться к здравым.

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