Писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой заявила, что Украина может исчезнуть
Так, писательница объяснила, что причиной исчезновения Украины может стать - равнодушное отношения ее граждан к истории и выдающимся деятелям.
Как сообщает Politeka.net, такое мнение выразила она на своей странице в Facebook.
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"Как исчезнет Украина. Это будут не танки, как на востоке. Украину убьет наше равнодушие к украинскому. Украина когда-то исчезнет так, как исчезает уже сегодня. Постепенно и незаметно. Она исчезнет так, как тает на поляне куча снега", – предупредила она.
Писательница призвала украинцев больше интересоваться украинской историей и личностями, которые стали в ней знаковыми. Ведь если хвалить соседнее и не помнить о родном, можно в один миг уничтожить Украину.
"Вы думаете, чтобы уничтожить Украину, нужны танки? Совсем нет. Достаточно не думать об украинском и хвалить соседнее, увлекаться соседним, развивать соседнее, изучать соседнее, помнить о соседнее, популяризировать соседнее. Этого достаточно, чтобы Украина не стало", – высказалась Ницой.
Напомним, Ницой предрекла Украине исчезновение и раскрыла причину.
Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.
Также Politeka писала, что Ницой потрясла признанием, всплыла правда.