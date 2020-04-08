Писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой заявила, что Украина может исчезнуть

Так, писательница объяснила, что причиной исчезновения Украины может стать - равнодушное отношения ее граждан к истории и выдающимся деятелям.

Как сообщает Politeka.net, такое мнение выразила она на своей странице в Facebook.

"Как исчезнет Украина. Это будут не танки, как на востоке. Украину убьет наше равнодушие к украинскому. Украина когда-то исчезнет так, как исчезает уже сегодня. Постепенно и незаметно. Она исчезнет так, как тает на поляне куча снега", – предупредила она.