"В Україні відбувається дурдом. А в українській культурі українське затоптується, як і завжди"

Лариса Ніцой розповіла про щупальця "русского міра", через які в Україні насаджується російська культура, тоді як українська забувається

Про це письменниця, педагог, громадськка діячка сказала в чаті на «Главред».

«Пушкін, Лєрмонтов, Достоєвський тощо – це все щупальця "русского міра", які культивуються в Україні. Саме через усі ці "щупальця" насаджується російська культура і російський світогляд», - заявила вона.

При цьому Ніцой не заперечує, що всіх цих особистостей потрібно знати.

«Чи повинні ми про всіх цих людей знати? Так, повинні. Але, коли в Україні не святкується 200-річчя Куліша, але святкується 200-річчя Пушкіна, це неправильно. Для нас Куліш є набагато вагомішим, тому що кулішівкою ми, власне, й пишемо. І Шевченко писав кулішівкою... Саме Куліш придумав фонетику, транскрипцію і все інше. А що таке Пушкін для України? Пушкін для України – це ніщо. Однак ми святкуємо визначні дати Пушкіна, а Куліша – ні», - зауважила письменниця.

За словами громадської діячки, поки українці не цінують свого, поки вони російське ставлять над українським, все це, включно з Пушкіним, варто розцінювати як щупальця "русского міра". «Як і плакат Висоцького, який висить на весь Український Дім, і всі валом валять туди й квіти несуть», - додала вона.

«А давайте згадаємо якогось українського співака, барда, якого вже немає серед живих, і щоб на концерти, присвячені його пам’яті, українці б валом валили з квітами… Хіба у нас таких немає? Є!!! Але ми не знаємо свого. Чому не знаємо? Та допоки є ці "щупальця" кругом, на кожному кроці, ми не можемо це місце заповнити своїм. Треба звільнити це місце, як шафу від речей, і заповнити своїм», - зазначила письменниця.

При цьому Ніцой нагадала про композитора Миколу Леонтовича: «Згадайте того ж Леонтовича, який відомий на весь світ своїм "Щедриком" і якого вбили НКВДисти, так самі щупальця "русского міра". І Росія так чинить з усім українським».

«В Україні відбувається дурдом. А в українській культурі українське затоптується, як і завжди. Українців переслідують, а українське топчеться», - жорстко підсумувала письменниця.

Нагадаємо, Ніцой передрекла Україні зникнення і розкрила причину.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

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