Появились подробности испытаний опытного образца танка Т-72, который изготовили специально для ВСУ

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Минобороны.

Сообщается, что испытания проходили на полигоне "Десна".

Известно, что на опытном образце был установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями и ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой.

Помимо этого, обновленный танк оснастили комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системой, что позволит бойцам ВСУ более эффективно применять вооружение машины в условиях боевых действий.

«Учитывая увеличение массы, установлен более мощный двигатель, осуществлена замена элементов ходовой части и добавлена система видеопаркования для упрощения маневрирования боевой машины. Для улучшения защиты в ходе боя усовершенствован комплекс динамической защиты и обновлена система противопожарного оборудования», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

"Слава Украине!", "Неужели договориться с иностранцами о приобретении тепловизионных прицелов это невозможная, сверхсложная и нецелесообразноя задача. Граждане имеют право требовать оснащение ВСУ не "слепыми" танками", "Т-72 изготовили в Тагиле, мы его только модернизируем", - отреагировали украинцы в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали об успехе ВСУ на Донбассе. В частности, на Светлодарском направлении военнослужащим удалось сбить беспилотный летательный аппарат "Застава" Bird Eye стоимостью $2 млн, который был произведен в России.

"Данный БПЛА с 2012 года производится в Российской Федерации", - информирует пресс-центр.

Также сообщается, что сбитый беспилотник был передан соответствующим специалистам специальных подразделений для изучения данных с носителей.

Напомним, Бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.

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