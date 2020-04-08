Российский актер Иван Охлобыстин, который является сторонником террористов "Л/ДНР" и фанатом "русского мира", сделал скандальное заявление

Так, Охлобыстин красноречиво высказался о ситуации в Украине, заявив, что украинцы и русские – навсегда останутся братьями.

При этом скандальный артист добавил, что Украина, как государство, никогда не погибнет – страна просто переживает глобальные изменения. Такое заявление Охлобыстин сделал в интервью изданию Дни.Ру.

"Многие патриоты делают ошибку, считая, что Украина погибнет. Ни фига она не погибнет – потому что сегодня она переживает все то, что у нас было в конце 80-х – начале 90-х. А это глобальные геополитические изменения. В итоге, я думаю, мы все равно будем братьями, друзьями, добрыми соседями. Потому что невозможно разлучить одну единую биомассу", – отметил актер.

Также он добавил, что так называемое "примирение" произойдет нескоро, так как для этого должны смениться несколько поколений.