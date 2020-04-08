Российский актер Иван Охлобыстин, который является сторонником террористов "Л/ДНР" и фанатом "русского мира", сделал скандальное заявление
Так, Охлобыстин красноречиво высказался о ситуации в Украине, заявив, что украинцы и русские – навсегда останутся братьями.
При этом скандальный артист добавил, что Украина, как государство, никогда не погибнет – страна просто переживает глобальные изменения. Такое заявление Охлобыстин сделал в интервью изданию Дни.Ру.
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"Многие патриоты делают ошибку, считая, что Украина погибнет. Ни фига она не погибнет – потому что сегодня она переживает все то, что у нас было в конце 80-х – начале 90-х. А это глобальные геополитические изменения. В итоге, я думаю, мы все равно будем братьями, друзьями, добрыми соседями. Потому что невозможно разлучить одну единую биомассу", – отметил актер.
Также он добавил, что так называемое "примирение" произойдет нескоро, так как для этого должны смениться несколько поколений.
"Несколько поколений могут, конечно, вырастит с лозунгом "м*скаляку на гiляку". Но, пройдет время, этот морок развеется", – подытожил актер.
Также ранее сообщалось, что он заявил, что не против отправиться в "ДНР" и воевать на их стороне. Он утверждает, что взял бы с собой и семью, но вспомнил, что имеет священный сан.
"В силу того, что у меня священный сан, я убивать не могу, но я бы мог помогать по административно-хозяйственной части или ещё что-то делать. Могу, например, поддерживать солдат, подавать пулемётные ленты…", - заявил актер.
Напомним, обезумевший Охлобыстин дерзко высказался об украинцах.
Как сообщала Politeka, Охлобыстин высказался об Украине после скандального видео: подробности.
Также Politeka писала, российский актер нарушил государственную границу Украины.