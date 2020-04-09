Есть два варианта

Стало известно, когда в Киеве может возобновить работу метро

Об этом сообщил источник, близкий к правительству, передает «Апостроф».

Отмечается, что метро могут запустить 8-9 мая, когда еще не будет большого потока пассажиров.

Отмечается, что детальнее вопрос прекращения карантина, или его существенного смягчения - например, возобновление работы общественного транспорта, в частности, метрополитена - этот вопрос будет рассматриваться после майских праздников.

"Если вспышки эпидемии не будет, то будет рассматриваться два варианта - значительное смягчение карантина или его полное прекращение. Основной вопрос - это восстановление работы общественного транспорта, чтобы до середины мая войти в рабочий режим", - подытожил источник.

Отметим, всего в Киеве - 294 зараженных (4 случая закончились летально). За последние сутки вирус выявили у 15 человек. Среди новых инфицированных трое медиков. Восемь зараженных были госпитализированы.

Больше всего случаев заражения уханьским вирусом в Печерском, Дарницком и Шевченковском районах.

Напомним, в Киеве отключили от централизованного отопления 99% жилых домов. Отопительный сезон-2020 завершили раньше на несколько дней из-за аномальной теплой температуры в марте.

Также в четверг, 9 апреля киевлянам начнут отключать горячее водоснабжение. Все из-за того, что в тот день коммунальщики будут проводить гидравлические испытания.

Напомним, киевляне не выдержали карантина и открыли пляжный сезон.

Как сообщала Politeka, умелый киевлянин показал, как ловко обойти запреты карантина.

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.