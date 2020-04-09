"Они увидят, что у нас нет сопротивления"

Украинский продюсер Юрий Кондратюк заявил, что если Украина хочет закончить войну на Донбассе, то придется действовать на условиях Кремля

Своим мнением он поделился в интервью издания Обозреватель.

По его словам, после этого моторизованная бригада из Крыма под российскими флагами пройдет до Мариуполя и украинское достоинство будет растоптано.

"С агрессором – или сопротивление, или – мир на условиях России. Это если Украина будет стремиться к миру любой ценой. Да, сложно подогревать международное давление на РФ, потому что продажные западные политики сопротивляются, но их надо дожимать.

Иначе наше достоинство очень быстро будет растоптано моторизованной бригадой, которая придет в Мариуполь из Крыма под российскими флагами. Они увидят, что у нас нет сопротивления, значит мы никому не нужны, в первую очередь себе", – уверен он.

По его словам, наоборот с Россией нужно было разорвать все отношения.

"Возвращать людей, которые безнаказанно сидят на ее территории и военнопленных нужно, и это надо делать при любых отношениях с Россией. То, что они освободили десятки людей – молодцы, но с Россией нельзя идти на потепление никак", – заверил Кондратюк.

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Кондратюк высказал мнение, что украинских артистов, которые выступают в РФ необходимо наказывать жесткими методами. Для начала он предложил власти Украины ввести сначала денежное наказание, например, в размере за первое нарушение - 150 тыс. грн, за второе - 300 тыс. грн, за третье - 600 тыс. грн.

Также, он добавил, что может быть крайний шаг - это лишить артиста гражданства, но только в том случае, если тот открыто поддерживает агрессию Кремля направленную на Украину.

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