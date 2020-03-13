Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк считает, что у большинства представителей российского шоу-биза есть одна общая болезнь

Такое мнение он высказал в интервью изданию Главком.

По его мнению, черно-белыми отношениями между нашими странами сделала Россия. Ситуация, которая была до этого, не лишала Украину права иметь свою государственную политику, отсутствие которой привело к захвату Крыма и так далее. Эта ситуация допускала дискуссию. Сейчас дискуссии не место.

"В России 99,9% медийной тусовки думает, что у Украины нет независимости. Заметно это было раньше? Эта их общая нынешняя болезнь, значит, раньше была где-то глубоко в их "русской душе", - утверждает продюсер.

По словам телеведущего, до начала войны на Донбассе звезды хотя бы не высказывали вслух своих мыслей по поводу Украины.

"Они, может, это и думали, но не говорили. Сергей Соседов, правда, смел нам там что-то "грузить" о том, что в Советском Союзе была крутая эстрада. Он иногда раздражал меня тем, что, приехав из Москвы и зная только верхушки украинского шоу-бизнеса, с которыми он сталкивался в Москве или на "Славянском базаре", иногда допускал странные фразы. Вроде его критики фразы "русифицированные города" в песне Тараса Чубая "Она"", - вспомнил Кондратюк.