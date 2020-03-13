Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк считает, что у большинства представителей российского шоу-биза есть одна общая болезнь
Такое мнение он высказал в интервью изданию Главком.
По его мнению, черно-белыми отношениями между нашими странами сделала Россия. Ситуация, которая была до этого, не лишала Украину права иметь свою государственную политику, отсутствие которой привело к захвату Крыма и так далее. Эта ситуация допускала дискуссию. Сейчас дискуссии не место.
"В России 99,9% медийной тусовки думает, что у Украины нет независимости. Заметно это было раньше? Эта их общая нынешняя болезнь, значит, раньше была где-то глубоко в их "русской душе", - утверждает продюсер.
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По словам телеведущего, до начала войны на Донбассе звезды хотя бы не высказывали вслух своих мыслей по поводу Украины.
Кондратюк отметил, что подобные высказывания он уже не слушает "на третьем слове", хотя слышит их часто, ведь это "ментальная проблема" многих российских артистов.
"Такой позорный и неадекватный контекст - это их ментальная проблема, которая выливается в нашу войну..." - отметил продюсер.
Напомним, Кондратюк феерично разнес участников Нацотбора на Евровидение.
Как писала Politeka, Лорак и Лобода поплатились за концерты для Путина, Кондратюк не сдержался.
Также Politeka писала, что Кондратюк высказал о Путине все, что думает.