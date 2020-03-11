Известный продюсер Игорь Кондратюк выступил с критикой в сторону украинских артистов, которые едут на гастроли в РФ

В частности, он заявил, что украинские звезды не могут гастролировать по РФ, так как выступать перед агрессором – это низкокультурно и малоинтеллектуально.

Также он добавил, что лично для него Россия умерла, и с марта 2014 года совершенно не контактирует с россиянами. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

"Не надо закрывать глаза на то, что наши артисты спрашивают: а почему одним можно гастролировать, а другим – нет? На мой взгляд, никому нельзя. Я с марта 2014 вообще не контактирую с россиянами, хотя сам – выходец из телевизионной школы в Москве. Россия для меня умерла. Выступать перед агрессором – это низкокультурно и малоинтеллектуально", – резюмировал Кондратюк.