Известный продюсер Игорь Кондратюк выступил с критикой в сторону украинских артистов, которые едут на гастроли в РФ
В частности, он заявил, что украинские звезды не могут гастролировать по РФ, так как выступать перед агрессором – это низкокультурно и малоинтеллектуально.
Также он добавил, что лично для него Россия умерла, и с марта 2014 года совершенно не контактирует с россиянами. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.
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"Не надо закрывать глаза на то, что наши артисты спрашивают: а почему одним можно гастролировать, а другим – нет? На мой взгляд, никому нельзя. Я с марта 2014 вообще не контактирую с россиянами, хотя сам – выходец из телевизионной школы в Москве. Россия для меня умерла. Выступать перед агрессором – это низкокультурно и малоинтеллектуально", – резюмировал Кондратюк.
Гастроли украинских исполнителей по России продюсер сравнил с ситуацией, когда бандиты ограбили чей-то дом, а после этого пострадавшие споют им песню "на прощание", чтобы умилить и развлечь.
"К вам в дом ворвались бандиты забрали ваши вещи, сожгли хлев, и ваша дочь выбегает на крыльцо и кричит им вслед: "А хотите, я вам песню спою? У меня хороший голос!". Представили? Вот такие украинские "дочки" и их братцы сейчас гастролируют в РФ", – объяснил Кондратюк.
Напомним, Кондратюк феерично разнес участников Нацотбора на Евровидение.
Как писала Politeka, Лорак и Лобода поплатились за концерты для Путина, Кондратюк не сдержался.
Также Politeka писала, что Кондратюк высказал о Путине все, что думает.