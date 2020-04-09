В Минздраве предупредили украинцев о том, что ждать ослабления карантина в ближайшее время не стоит

С таким заявлением выступили в министерстве 9 апреля. Представители Минздрава подчеркнули, что досрочное ослабление карантинных мер в Украине пока не планируется.

«Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия. Для своей безопасности и безопасности родных украинцы пока должны оставаться дома. К этому также призывает и Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ считает, что для стран Европы еще рано ослаблять ограничительные меры», - рассказали в министерстве.

Украинцам также напомнили о том, что пик заражения коронавирусом в стране пока еще не наступил. По расчетам Минздрава ожидать пика заражения стоит 14-15 апреля.

В то же время подчеркивается, что пока в Украине заражение идет не такими быстрыми темпами, как во многих других странах.

«Однако вспышка там началась на месяц раньше, поэтому расслабляться еще рано», - подытожили в Минздраве.

Отметим, что ранее стало известно, что карантин в Украине могут не только не снять раньше времени, но и продлить даже до осени. Об этом во время брифинга заявил Василий Володин, и.о главы Киевской облгосадминистрации.

Чиновник заявил, что на ближайших выходных, 11-12 апреля, власти введут новые ограничения. В частности, максимально запретят передвигаться на улицах. По словам Василия Володина, если жители области просидят два дня в изоляции, то карантин скоро снимут. Он также пригрозил, что в случае нарушения ситуация сильно ухудшится и тогда карантин может быть продлен даже до осени.

Напомним, продление карантина в Украине: сколько нужно денег, чтобы прожить еще месяц.

Как сообщала Politeka, премьер Шмыгаль проболтался о новых сроках карантина.

Также Politeka писала, что в Минздраве назвали новые сроки окончания карантина, "если мы не будем...".