Более половины украинцев не запаслись продуктами и деньгами на время карантина из-за китайского вируса

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на социологическое исследование R&B Group. Опрос провели в Украине с 28 марта по 3 апреля.

С 12 марта по всей стране объявлен карантин из-за эпидемии коронавируса. По данным исследования, 90% украинцев столкнулись с проблемами на фоне ограничений. Около 30% опрошенных пожаловались, что им не хватает денег из-за потери доходов. Примерно столько же жителей Украины вынуждены заботиться о здоровье своих близких.

Что касается денег, 40% респондентов пожаловались, что не имеют никаких финансовых накоплений, чтобы пережить длительную изоляцию. Еще треть сообщила, что денег им хватит не более, чем на месяц. По подсчетам социологов, средней семье тратит на питание 277 гривен в день - чтобы прожить, нужно 8826 в месяц. 60% украинцев ждут, что в ближайшие три месяца ситуация с деньгами станет еще хуже.

14% украинцев отметили дефицит важных товаров. При этом 68% респондентов не подготовили никаких продуктовых запасов на период карантина. Более предусмотрительные 28% успели закупиться бакалейными изделиями. Куда меньше взяли наперед мяса, овощей, лекарств и других продуктов. По словам половины из этих людей, сделанных запасов хватить максимум на две недели.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что, скорее всего карантин придется продлить как минимум до начала мая. Пока же конечной датой, согласно постановлению Кабмина, является 24 апреля.

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