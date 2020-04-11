Ветеран АТО Мартин Брест указал на опасный момент в изменениях в Положение о прохождении гражданами Украины службы в ВСУ

Как передает Politeka.net, соответственный пост он опубликовал на свой страничке в Facebook.

Олег Болдырев (его настоящее имя) обратил внимание, что согласно указу Владимира Зленского, для доукомплектования армии в особый период, продвижение военнослужащих по службе может осуществляться без соблюдения ранее предусмотренных ограничений.

Назначение военнослужащих на равнозначные и более низкие должности будут переводиться "без согласия военнослужащих".

По словам ветерана, такие изменения позволят снять ротных, комбатов и комбригов, которые имеют несогласия с "господами в больших звездах и лампасах".

"Эти чёрные буковки сделают начальников всех рангов практически всемогущими, ведь разорвать контракт почти невозможно", - отметил он.

Кроме того, ветеран уверен, что таким решением авторы изменений "убивают армию".

"Они убивают мою армию. Они превращают армию военного времени - в армию мирного времени, хотя война всё ещё идёт. Чтобы потом развести руками "вот видите, такие у нас люди, надо оптимизировать, сократить и продать избыточное имущество ... а теперь - мы не выстоим против России, надо как-то договариваться", - пожаловался ветеран.







Ранее мы сообщали, что из-за критической ситуации в ВСУ Офис президента Украины обратился к руководителям ОГА.

Эту информацию подтвердила замглавы ОПУ Анна Коваленко.

В частности, у Владимира Зеленского обратились за помощью к главам ОГА. Их призвали быть готовыми к безвозмездному оказании помощи в питании для бойцов ВСУ.

По словам Коваленко, критическая ситуация в армии сложилась из-за задержки подписания контрактов с компаниями-поставщиками питания в армию.



