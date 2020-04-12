Украинцам разъяснили, как страна будет выходить с карантина

Вскоре в Украине начнется процесс выхода из карантина из-за китайского вируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в интервью LB.ua, если украинцы будут придерживаться карантинных мероприятий и, главное, не нарушать карантин на Пасху, то уже скоро увидят положительную динамику.

По его словам, первым ослаблением карантина, вероятно, будет разрешение на прогулки в парке.

"Отменять жесткие карантинные меры будем поэтапно, выпуская людей на работу, начиная проведения ВНО. Мы сейчас уже выписываем с Министерством образования новые нормативы, как будет проходить ВНО", – заявил главный санврач.

Он добавил, для детей до 9-го класса учебный год, скорее всего, уже закончился, они не будут возвращаться к учебе на один месяц. А сам процесс выхода из карантина начнется с 24 апреля в Украине.

Также ранее сообщалось, что глава МОЗ Максим Степанов, сейчас рано говорить о том, когда закончится карантин.

На данный момет украинцы находятся на пороге пика заболеваемости. В активной фазе не хватает ни докторов, ни мест в больницах, ни аппаратов, поэтому, чтобы избежать заражения нужно и дальше придерживаться правил карантина и находиться в самоизоляции.

Напомним, продление карантина в Украине: сколько нужно денег, чтобы прожить еще месяц.

Как сообщала Politeka, премьер Шмыгаль проболтался о новых сроках карантина.

Также Politeka писала, что в Минздраве назвали новые сроки окончания карантина, "если мы не будем...".