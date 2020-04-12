Существуют три главных симптома, из-за которых у украинцев могут заподозрить заражение «уханьским» вирусом

На сегодняшний день украинские врачи выделяют три критических симптома, которые могут свидетельствовать о том, что человек подхватил опасный вирус, от которого сейчас страдает весь мир.

Именно эти симптомы будут служить основанием для проведения тестов при обращении в больницу.

Об этом рассказал в ходе онлайн-брифинга 12 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«На коронавирус в Украине проверяют всех людей, у кого есть симптомы. Три самых критических – это высокая температура, кашель и затрудненное дыхание. У этих людей на 100% отбирают материал на исследование в вирусологической лаборатории», - сообщил он.

Также ПЦР-тест обязательно проводят всем контактным лицам больного и людям, которые недавно вернулись из-за границы и имеют симптомы инфекции.

Ляшко также сообщил о внесении изменений в стандарт предоставления медицинской помощи в Украине. Теперь всем умершим от пневмонии также будут проводить тест на наличие возбудителей опасного вируса.

Также в Минздраве сделали утешительный прогноз по пандемии китайского вируса. По оптимистическому сценарию Министерства здравоохранения Украины, китайским вирусом будет инфицировано не более 2% населения страны.

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