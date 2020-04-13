Россия, не смотря на карантин, продолжает «фаршировать» оккупированный Донецк боевиками

Ежедневно в «ДНР» с территории РФ заезжают от трех до восьми военных авто с различным грузом, а 8 апреля прибыли целых 16 крытых грузовиков с «посылками» для 1 АК, передает телеграмм-канал «Вольнодумец».

12 из 16 машин разгрузились на территории «Донецкого выставочного центра» («Донецк-Экспо», ул. Челюскинцев, 189-В), где после прихода в регион «русского мира» разместилась база российски оккупантов.

Еще четыре грузовика разгрузили по адресу ул. Розы Люксембург, 6, где ранее находилось общежитие ДНУ. Туда 6 июля 2014 года с позволения бывшего проректора вуза, потом « министра образования ДНР», депутата Донецкого городского совета Мармазовой, которая ко всему прочему является активной сторонницей оккупантов, поселили банду Игоря Гиркина-Стрелкова.

Раньше там жили часть так называемых ополченцев с семьями, однако теперь территорию обнесли заборами, и нынче там разместилась воинская часть.

По словам очевидцев из числа местных жителей, боевикам привезли еду, лекарства и вроде бы наличные деньги. И если последний пункт правда, то в ближайшие 5-7 дней живущие поблизости дончане уйдут на карантин, но не из-за вируса. Причина в другом: пьяные боевики устраивают бесчинства на захваченной территории после получения зарплаты и массовой попойки.

Кроме этого, у жителей города появился еще один существенный повод для недовольства. Руководство «ДНР» планирует провести 9 мая парад в Донецке. Такое распоряжение якобы получил Денис Пушилин. И теперь дончане гадают: выгонят ли их на парад, или все же эпидемия победит «победобесие».

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