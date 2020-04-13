Украинская армия вновь несет непоправимые потери в зоне проведения ООС

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба 93 омбр.

Сообщается, что трагедия произошла вчера, 12 апреля.

По информации военных, в воскресенье российско-оккупационные войска "Л/ДНР" подло убили украинского бойца Леонида Скакуненко, который воевал против боевиков в составе 93-й бригады "Холодный Яр".

Погибшему военнослужащему с позывным "Барон" было всего 32 года.

В пресс-службе добавили, что Леонид Скакуненко погиб в результате вражеского обстрела под Крымским (Луганская область).

Леонид Скакуненко был родом из села Лиховка Пятихатского района, а на фронт он попал еще в 2014 году, когда его мобилизовали в состав Национальной гвардии. Через какое-то время боец подписал контракт с 93 омбр.

"Он родился 22 апреля 1987 в селе Лиховка Пятихатского района Днепропетровской области. Имел среднее образование. В 2014 году был призван в Национальную гвардию по мобилизации. Далее – контракт с 93 бригадой «Холодный Яр», в составе которой воевал уже третью ротацию. Участвовал в боевых действиях в Новотроицком, Новоселовке Второй, в окрестностях Крымского». «Барон» был настоящим героем: самоотверженным, патриотичным. В феврале этого года он вместе с собратьями отразил нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы, которая попыталась прорваться на позиции холодноярцев. Он положил жизнь, воюя с российскими оккупантами на одном из самых сложных участков фронта", – добавили его побратимы в соцсети Facebook.

Стоит отметить, что на мирной территории у Леонида остались жена, сын и сестра.

Ранее мы сообщали, что ВСУ продолжают нести непоправимые потери на Донбассе. Известно, что трагедия произошла вчера, 9 апреля.

На Донбассе в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск "Л/ДНР" погиб 49-летний боец ВСУ Алексей Куприков с позывным "Леший". Механик-водитель получил множественные осколочные ранения под Крымским, но его, к сожалению, спасти не удалось.

Как известно, Алексей Куприков отправился на фронт после гибели близкого друга. Осенью 2018 года он подписал контракт с ВСУ и стал бойцом 93 омбр.

Напомним, в сеть слили кадры нового мощного вооружения разведки ВСУ.

Как сообщала Politeka, кадры огненного удара ракеты "Нептун" слили в сеть, украинцы ликуют.

Также Politeka писала, что Украина потеряла своего защитника, остались жена и сын: "Ушел за другом".