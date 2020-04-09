Украинский певец Олег Скрипка поделился мнением, что нужно сказать людям, которые живут в ДНР и войну видят каждый день
Певец заявил, что несмотря ни на что, считает Донбасс украинским.
"Скажу только за себя. Я не буду расписываться ни за всех украинцев, ни за правительство. Я считаю, что это ‒ Украина. Люди, которые там находятся ‒ украинцы, это абсолютно нормальные люди. У каждого своя причина, почему они там остаются. Нормальные люди всегда могут найти диалог, а тем более, мое дело положительное и легкое ‒ я просто пою песни", - заявил певец.
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Кроме того, Олег Скрипка жестко высказался об агрессии России.
Он назвал Россию большим агрессором и гопником, с соответствующей идеологией. Но к сожалению мир этого совершенно не понимает и пытается договориться со страной, которой нужно все, кроме мира.
"Россия ‒ это большой агрессор и "гопник", у них чисто "гопническая" идеология. Мир этого не понимает, до сих пор пытается договориться. И Украина пыталась решить мирным путем, это все продолжалось до Минских соглашений", - считает Олег Скрипка.
Он также возмутился, что Украина, приняв Минские соглашения показала слабую позицию, ведь появляется такое ощущение, что террористы могут стрелять в то время, как украинские военные должны терпеть обстрелы по своим позициям. Это давно привело к разочарованию украинцев.
Напомним, что Лина Костенко и Олег Скрипка жестко осадили президента: «политическая бижутерия не нужна».
Как сообщала Politeka, Кондратюк резко высказался о примирении России и Украины: "Нельзя никак".
Также Politeka писала, Скрипка поведал о главном разочаровании украинцев.