Ношение медицинских масок может стать обыденностью для миллионов людей из-за пандемии китайского вируса

Об этом рассказал спецпредставитель ВОЗ по вопросам пандемии Дэвид Набарро, передает ВВС.

Эксперт напомнил, что сегодня научно не доказано, что медицинские маски снижают риск заражения.

Но они, как утверждает Дэвид Набарро, дают уверенность миллионам людей в защите на время, пока не будет найдена вакцина от уханьского вируса.

"Я уверен, что некоторая форма защиты лица станет нормой, не в последнюю очередь, чтобы успокоить людей", - добавил спецпредставитель ВОЗ, подчеркнув, что люди должны привыкнуть к новому образу жизни после пандемии.

"Да, мы должны будем носить маски. Да, должно быть больше физического дистанцирования. Да, мы должны защищать уязвимых", - объяснил Набарро.

Спецпредставитель ВОЗ также заявил, что эпидемия китайского вируса будет остановлена после того, как специалисты выучат его поведение.

"Самое главное, мы все должны научиться прерывать передачу. Это революция. Как это случилось, когда в 1850 году было обнаружено, что грязная вода стала источником холеры. Или, может быть, как и 25 лет назад, мы все узнали о ВИЧ / СПИДе и его связи с сексом. Мы изменились, адаптировались и научились жить с этими новыми реалиями. Мы также должны смириться с новой реальностью жизни с вирусом", - утверждает авторитетный специалист.

Подытоживая, спецпред ВОЗ по вопросам пандемии добавил, что вирус полностью исчезнет, пока не будет разработана вакцина, и это сокрушает надежды на возобновление нормальной жизни.

"Мы думаем, что это будет вирус, который будет еще долго преследовать человеческую расу, пока мы все не сможем получить вакцину, чтобы защитить нас", - резюмировал он в общении с журналистами.

Отметим, по состоянию на 8:00 вторника, 14 апреля, в Украине зафиксировано 3102 лабораторно подтвержденных случаев заражения вирусом, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев, что стало новым антирекордом. Обновленная информация будет представлена МОЗ около 10:00.

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