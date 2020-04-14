Органы местного самоуправления злоупотребляли постановлением МОЗ

Об этом в эфире украинского телеканала заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Politeka.net.

По его словам, уже сегодня, 14 апреля, постановление МОЗ о работе рынков будет признано утратившим силу.

Соответственно, продукты теперь нельзя будет покупать на рынках.

"Факты, которые были выявлены в течение действия этого постановления, и злоупотребления органов местного самоуправления, когда они открывали рынки в антисанитарных условиях, хотя там было четко прописано, когда мы можем открывать, как руководство рынка должно обеспечить посетителей и работников рынка средствами индивидуальной защиты, - мы имеем сумасшедшие нарушения. С завтрашнего дня мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу, и мы не будем в этом работать, здравого смысла нет", - заявил Ляшко в эфире украинского телеканала.

Он также добавил, что решение о разрешении работы продуктовых рынков в период карантина было принято с целью стабилизации ценовой ситуации и повышения доступности продуктов питания для потребителей, но органы местного самоуправления начали злоупотреблять этим документом.

Отметим, что 31 марта МОЗ разрешило работу продуктовых рынков в период карантина при условии, если на местах будут соблюдаться противоэпидемические меры.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцы должны забыть о жизни без масок. По словам спецпредставителя ВОЗ по вопросам пандемии, маски дают уверенность миллионам людей в защите на время, пока не будет найдена вакцина от уханьского вируса.

"Я уверен, что некоторая форма защиты лица станет нормой, не в последнюю очередь, чтобы успокоить людей", - добавил спецпредставитель ВОЗ, подчеркнув, что люди должны привыкнуть к новому образу жизни после пандемии.

"Да, мы должны будем носить маски. Да, должно быть больше физического дистанцирования. Да, мы должны защищать уязвимых", - объяснил Набарро.

Напомним, продление карантина в Украине: сколько нужно денег, чтобы прожить еще месяц.

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