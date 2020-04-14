В сети нашли "пророческие" кадры о карантине в сериале с Владимиром Зеленским

О карантине в стране Владимир Зеленский и авторы студии "Квартал 95" знали по всей вероятности заранее. Об этом можно судить по кадрам из сериала "Слуга народа", на которых киношный президент Василий Голобородько оказывается на пустых киевских улицах и на Майдане зовет людей, но в ответ только эхо. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на блогера Влада Антонова, который опубликовал на своей Facebook-странице фрагмент из сериала.

В сериале герой Зеленского едет на правительственном автомобиле по безлюдному Крещатику, а потом останавливается на Майдане Независимости, на котором нет никого, кроме ворон. Глядя на пустынный город, перепуганный президент зовет людей, но в ответ ему – лишь карканье и эхо.

"Оставайся дома. Карантино", – подписал кадры Антонов, явно намекая на "пророческий" смысл фрагмента из сериала.

Оставайся дома:) Карантино Gepostet von Влад Антонов am Dienstag, 24. März 2020

Напомним, что вскоре в Украине начнется процесс выхода из карантина из-за китайского вируса. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в интервью, если украинцы будут придерживаться карантинных мероприятий и, не нарушат карантин на Пасху, то уже скоро увидят положительную динамику.

По его словам, первым ослаблением карантина, вероятно, будет разрешение на прогулки в парке.

Напомним, продление карантина в Украине: сколько нужно денег, чтобы прожить еще месяц.

Как сообщала Politeka, премьер Шмыгаль проболтался о новых сроках карантина.

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