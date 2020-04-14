Украинские самолеты Ан-225 «Мрия» и Ан-124 «Руслан» помогают миру бороться с эпидемией
Об этом рассказали в авиакомпании «Авиалинии Антонова», передает DW. Самый большой транспортный самолет мира осуществил свой первый после модернизации полет, отправившись за грузом в Китай. До этого вылета над модернизацией транспортника год работали специалисты. Отмечается, что груз из Китая «Мрия» должна будет доставить в ЕС.
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В авиакомпании отметили, что после полета в Китай 11 апреля график «Мрии» расписан до середины мая. В связи с этим, «Мрия» будет непрерывно доставлять гуманитарные грузы по всему миру. Отмечается, что 22 апреля самолет также доставит гуманитарный груз в Украину.
«Мы перевозим одним рейсом столько, сколько 5-6 "Боингов". Надо сейчас быстро доставлять эти грузы в страны, где вспышка вируса. Знаете, как говорят, дорогое яйцо на Пасху», - отмечают в компании.
Кроме легендарной «Мрии» гуманитарные грузы доставляют еще пять самолетов Ан-124 «Руслан». Их график также расписан на месяц вперед. Отметим, что все эти рейсы коммерческие. Украинские самолеты доставляют гуманитарную помощь в более чем 30 стран.
Руководство авиакомпании отмечает, что украинские летчики «такие же герои, как и врачи». На данный момент около 200 украинских пилотов и техников находятся в командировках.
«Они летят иногда в эпицентр пандемии и просто выполняют свою работу», - отметили в компании.
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