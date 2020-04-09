З України в Італії вивезли 5 тонн дезінфікуючого засобу

Про це повідомила відома телеведуча і блогер Марина Данилюк-Ярмолаєва на своїй сторінці в Facebook. «Найбагатша країна?» - іронічно запитує журналістка.

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При цьому вона звернула увагу на те, що в київських магазинах в той же час 100 мл антисептика з алое віра – 99 грн. Лимони – 110 грн за кг. Імбир – 50 грн 100 гр. Часник – 150 грн за кг.

Журналістка зазначила, що складається таке враження, що «хтось готує запасний аеродром, коли виявиться, що країна економічно дуже сильно постраждала від сліпого копіювання європейського карантину і від хаотичного повернення туристів пару тижнів тому».

Зазначимо, 8 квітня, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що з київського аеропорту "Жуляни" в Рим вилетів літак з антисептиками, як гуманітарна допомога італійським медиків у боротьбі з коронавірусом.

Він зазначив, що постачання гуманітарної допомоги організована за спеціальним указом президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні о 7:00 з аеропорту Жуляни в Рим вилетів транспортний літак Національної гвардії з вантажем 5 000 літрів дезінфікуючих рідин для потреб італійських медиків", - написав він.

Нагадаємо також, Міністерство державних активів Польщі повідомило, що отримає 400 тонн медичних засобів і обладнання для боротьби з епідемією коронавіруса.

Найбільший у світі вантажний літак "Мрія" має доставити вантаж до Варшави 14 квітня. Літак привезе з Китаю 7 мільйонів масок і кілька сотень тисяч захисних костюмів.

Яке усього кількість рейсів здійснить "Мрія" для доставки вантажу – не повідомляється. Максимальне комерційне навантаження літака Ан-225 – 250 тонн, тому доставити все за один рейс – неможливо.

Gepostet von Антон Геращенко am Dienstag, 7. April 2020

Нагадаємо, у Зеленського проговорилися про введення надзвичайного стану в Україні: «станом на зараз…».

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