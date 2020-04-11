Винищувач ЗСУ Міг-29 був змушений здійснити аварійну посадку

Як передає Politeka.net, цю інформацію вже підтвердила прес-служба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Відомо, що НП сталася вчора, 10 квітня.

Зокрема, в Мелітополі на місцевому аеродромі винищувач ЗСУ Міг-29 пішов на аварійну посадку.

"Ввечері, 10 квітня, на одному з оперативних аеродромів Повітряних Сил Збройних Сил України при виконанні учбового польоту здійснив аварійну посадку винищувач Міг-29", - інформує прес-служба.

За неофіційними даними, льотчик українського винищувача не постраждав під час аварійної посадки.

В коментарях відразу ж почали обговорювати можливі причини аварії.

"Приземлився без шасі, не відкривалося", "Треба вже думати, що купувати на перспективу. Це не швидке питання, але його не можна відкладати", "На фото видно, що основні стійки шасі випущено. Від достовірного джерела, відомо, що при посадці лопнула пневматика шасі", - пишуть українці під публікацією.

Раніше ми повідомляли про те, що літак із медиками розбився при зльоті. Літак авіакомпанії Lion Air з пасажирами на борту розбився при зльоті з міжнародного аеропорту Маніла на Філіппінах.

Так, за повідомленнями філіппінських ЗМІ, звалився в аеропорту Маніли літак перевозив медикаменти. Більш того, на його борту були доктора.

За попередніми даними, на борту було 8 чоловік. Також відомо, що повітряне судно було зафрахтовано Міністерством охорони здоров'я Філліпін.

Нагадаємо, літак з людьми розбився вщент

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