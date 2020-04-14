Российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов, который на протяжении нескольких лет работал на украинском телевидении, сделал скандальное заявление об Украине

Невзирая на то, что Соседов работал в Украине, он не раз был замечен за выступлениями с антиукраинской риторикой.



В последний раз, на пропагандистском телеканале “НТВ” он заявил, что “в Украине нет никакой независимости”.

"Дело в том, что Украина ведет себя так, как ей не позволено себя вести, отказывается от артистов, не пускает того, другого, третьего, пятого, десятого, потому что ей так позволяет, видите ли, Европа. Кто там за ним стоит. Потому что маленькая страна, в которой нет никакой независимости, в которой плохая экономика, в которой нет ничего, которая полностью зависима от России, мира, она не может сама делать такие телодвижения", - заявил Соседов.

Стоит отметить, что шоумен предложил вводить визы для украинцев и отметил, что "Украина ведет себя по-хамски", а также добавил, что украинцы еще поплатятся РФ.

Также ранее сообщалось, что Соседов поддерживает агрессивную политику президента РФ Владимира Путина и восхищается его решением об аннексии Крымского полуострова.

"После 2014 года я даже в Крыму не был, который, конечно же, считаю российским. Екатерина II с Потемкиным отвоевывали его у турков не для Украины. Когда СССР распался, Крым нужно было сразу забирать. Но дорвавшийся до власти вечно пьяный Ельцин, которого я считаю государственным преступником, бездарно профукал великую страну", - заявил Соседов.

Напомним, Соседов взорвался бредом об Украине

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