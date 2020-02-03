Скандально відомий російський музичний критик і колишній суддя українського «Х-Фактора» Сергій Сосєдов продовжує поливати брудом нашу країну

Черговим потоком образ в адресу України він вибухнув в інтерв'ю одному з російських ЗМІ, передає Politeka.

Причиною для цього стала поява в ефірі шоу, в якому Сосєдов пропрацював шість років, Філіпа Кіркорова. Колектив Duke Time виступив з піснею «Колір настрою синій», й Андрій Данилко, який є одним з членів журі програми, прямо в ефірі почав розмовляти з російським артистом, котрий виконує цю пісню, телефоном, а потім і зовсім включив відеозв'язок. Кіркоров похвалив групу і поставив 10 балів.

Така витівка викликала обурення українців, про що вони не забули написати в мережі. У свою чергу Сосєдов порадив російським зіркам не зв'язуватися з Україною.

«Україна – хвора країна. Я в Україні теж заборонений, тому що у мене там був великий успіх. А м**каль, на думку СБУ, не повинен мати величезного успіху. Тому мене прибрали з шоу. Зважаючи на ситуацію, наші артисти не повинні їхати в Україну, я б їм радив самим для себе поставити заборону на це», - заявив Сосєдов.

Раніше екс-«прокурор» окупованого Криму, а нині депутат Держдуми Наталія Поклонська звинуватила Володимира Зеленського в «махровій русофобії», яку він демонструє на очах у всього світу.

Причиною для істерики став виступ українського президента під час візиту в Польщу. Зокрема її розлютило те, що Зеленський поклав відповідальність за початок Другої світової війни на СРСР, який співпрацював з Гітлером протягом тривалого часу.

Нагадаємо, Шура різко висловився про Україну і Крим.

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