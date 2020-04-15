"Победоносное" шествие фуфломицина "Протефлазид" по украинским больницам кажется понемногу останавливается

Несмотря на все ухищрения, пиар-кампании и старую добрую коррупцию, благодаря которой у препарата внезапно появилось куча лоббистов, он понемногу становится "токсичным" в медицинских кругах. И так называемое "лекарство от коронавируса", как его пытаются представить сами производители, уже гораздо сложнее "втюхать" врачам», - сообщают Вести.Уа.

"Протефлазид" – это 96% спиртовой раствор на двух травках – щучке и вейнике по цене 300-600 гривен в зависимости от объема. Препарату уже почти 20 лет и все это время производитель заявлял, что это отличное лекарство от вирусов герпеса, гепатитов, гриппа, ОРВИ, и даже от ВИЧ-инфекции. А с недавнего времени производитель – компания "Экофарм", в первую очередь усилиями своего замдиректора Александра Гриневича, стал продвигать "Протефлазид" и как лекарство от коронавируса.

В то же время, не существует ни одной международной научной работы, которая подтвердила бы противовирусное действие "Протефлазида". Препарат не включен в международные протоколы, поскольку его эффективность не доказана. Еще в 2014 году этот препарат эксперты МОЗ назвали "псевдолекарством".

С началом пандемии коронавируса «Экофарм» пыталась предложить свой «фуфломицин» санаторию в Новых Санжарах, где на обсервации находились прибывшие из Китая украинцы. Затем через своих лоббистов в Академии медицинский наук – премьер-министру Денису Шмыгалю с целью внедрить использование препарата на государственном уровне. И везде получили отказ.

Несколько дней назад издание "Обозреватель" опубликовало новость о том, что львовские больницы получили партию "Протефлазида" по просьбе городских властей. Якобы и.о. главного врача Львовской больницы скорой медицинской помощи Олег Самчук обратился к руководству "Экофарм" с просьбой выделить в качестве гуманитарной помощи препарат для медработников больницы и других учреждений здравоохранения Львова. Также отмечалось, что переговоры с руководством фармкомпании провел мэр Львова Андрей Садовый.

Однако Садовый вскоре заявил: "Руководство компании "Экофарм", которая производит "Протефлазид" действительно предложило нам предоставить бесплатно в качестве гуманитарной помощи небольшую партию своего препарата, который, по их словам, имеет иммуностимулирующее эффект. Взамен попросили написать обращение от главного врача в их адрес с соответствующей просьбой. Ни о какой связи с подготовкой больниц города к действиям в условиях эпидемии COVID-19, как об этом говорится в заказных материалах, речи не шло".