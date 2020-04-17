Вокруг вина всегда ходило много слухов о его всевозможных полезных свойствах. Узучать их пробуют и ученые. Самая популярная в Украине ТМ вина Villa Krim собрала исследования, в которых речь идет о том, какими свойствами может обладать вино.

Хорошее вино может дополнить ужин или обед, поспособствовать беседе, снять напряжение, но это далеко не все полезные свойства этого благородного напитка. Всемирно известные ученые постоянно изучают положительные эффекты, которые оказывает умеренное употребление алкоголя на организм, а Villa rim решила поделиться их последними достижениями в данной сфере.

Как бокал вина поможет выучить язык?

Согласно результатам исследования ученых из Эксетерского университета, опубликованных в статье в Scientific Reports, люди, умерено употребляющие спиртное после обучения, запоминают материал лучше тех, кто не пил вообще. В исследовании приняли участие 88 человек, большая часть из которых были женщинами. В ходе эксперимента добровольцев разделили на две группы.

Обе группы должны были запомнить несуществующие слова, похожие на настоящие, но содержащие лишние буквы (например, "frenzylk" от слова "frenzy" - ярость). После того, как психологи удостоверились, что испытуемые запомнили слова, половине из них было предложено за два часа выпить столько спиртного, сколько они посчитают нужным. Другая половина должна была обойтись без алкоголя. На утро все испытуемые прошли тест на память. В то время как контрольная группа, которая пила безалкогольные напитки, помнила примерно одинаковое количество слов, тестовая группа, употреблявшая алкоголь, показала гораздо более высокие результаты. При этом, самое забавное, что эффект был сильнее выражен у тех, кто выпил больше.

Комментируя такой эффект ученые отметили: «Алкоголь блокирует изучение новой информации, и поэтому у мозга есть больше ресурсов, чтобы сложить другую, недавно полученную информацию, в долгосрочную память». И получается, чтобы лучше запомнить новые иностранные слова, отложив учебник, закрепить знания поможет бокальчик красного, но важно сделать это после учебы и, не забывать про умеренность, ведь в противном случае можно не вспомнить не только новые слова.

Как пить вино, чтобы похудеть?

Всего два бокала красного вина на ночь могут предотвратить набор лишнего веса на 70 процентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования Джейсона Дайкома из университета Альберты в Канаде. Позже их подтвердили ученые из Университета штата Вашингтон и Гарварда, которые обнаружили, что ночной бокал вина (или два) действительно может помочь в потере веса.

Такой эффект обеспечивает ресвератрол, который содержится в красном вине - именно он предотвращает накопление жира в жировых клетках. Это же вещество вырабатывается в организме, благодаря физическим упражнениям на тренажерах. Так что бокал красного вина перед сном способен заменить час тренировки в спортзале.

Но только помните, что такой процесс в организме происходит только на ночь. Алкоголь, выпитый в обед, все же скажется на фигуре. И даже перед сном не переусердствуйте, ведь в вине тоже содержаться калории, так что при чрезмерном старании эффект может быть обратным.

Вино способствует творческому решению проблем.

Ни для кого не секрет, что многие из великих и творческих людей любили выпить. При этом многие из них замечали, что бокал-другой вина очень способствует вдохновению.

Проверить эту теорию решился профессор Эндрю Ярош из Университета Миссисипи и его коллеги - они провели исследование с участием 20 мужчин. В рамках эксперимента испытуемым предлагалось завершить серию словесных ассоциаций, находясь под воздействием алкоголя. Ту же задачу попросили решить и группу трезвых мужчин.

Эксперимент показал, что мужчины, находившиеся в состоянии умеренного опьянения, не только дали больше правильных ответов, чем их трезвые коллеги, но и справились намного быстрее.

Автор эксперимента объяснил это так: «Решение нестандартных задач — это область, в которой главный эффект от алкоголя — ослабление самоконтроля, это и дает позитивный результат. В тестах такого типа сложно не застрять на первой пришедшей в голову ассоциации, а алкоголь помогает перелетать с одной мысли на другую... При этом стоит учитывать, что в остальных областях — от решения математических задач до управления автомобилем — трезвость и самоконтроль крайне важны».

Кроме этого, ученые добавили, что забывать об умеренности не стоит в любом случае, иначе в бесконтрольном потоке сознания будет сложно отбраковывать бредовые идеи. Но все же, если есть необходимость в мозговом штурме, провести его лучше за бокалом вина и решение обязательно найдется.

Ваша Villa Krim