Чистый четверг является большим праздником для верующих, поэтому рекомендуем вам ознакомиться с тем, что абсолютно нельзя делать в этот день, а также какие традиции были закреплены за этим днем на протяжении веков

Об этом сообщает Politeka.

Чистый четверг – это символ глубокого физического и духовного очищения для человека. Его история уходит еще во времена Тайной вечери, где Иисус Христос омывал ноги своим ученикам. При помощи этого он хотел показать, что смирение праведного христианина должно быть безгранично велико.

В Чистый четверг рекомендуется, согласно традициям, сходить в храм , причаститься и исповедаться во всех грехах. Рекомендуется откинуть все свои страхи или смутные мысли – это может помешать вам встретить праздник Пасхи.

Не рекомендуется в Чистый четверг игнорировать церковные наставления, на формирование которых ушли века. Это может стать причиной ухудшения жизни в дальнейшем.

В этот день рекомендуется избавиться от всего, что давно не использовалось или валялось без дела. При этом давать в долг, выносить ценные вещи из дому или совершать крупные покупки категорически запрещено.

В Чистый четверг запрещено также отдавать что-либо из дома. Даже если это будет соседка, которая будет просить у вас соль. Считается, что вместе с ней вы отдадите этому человеку семейный достаток и покой.

Запрещается в этот день оставлять замоченную стирку и даже грязную посуду. Если вдруг не успели этого сделать – рекомендуется воздержаться от этого на протяжении всех следующих дней до Пасхи.

Также не рекомендуется постригать маленьких детей, если это делается впервые.

В Чистый четверг можно и нужно искупаться в проруби, реке, или облить себя водой в бане или ванне. Но сделать это нужно до восхода солнца. Разрешается также раскрашивание яиц, подбирать праздничную одежду и работать.

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